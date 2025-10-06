"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću to muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom udesa

Nažalost, takve nesreće se u Srbiji dešavaju pedeset puta dnevno - neko se čukne ili udari. Ovo je odjeknulo samo zato što sam to bio ja, kaže pjevač

Izvor: MONDO

Dako Lazić prvi put je otvoreno govorio o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 25. septembra u blizini Beogradske arene. Kaže da je spreman za sve posljedice.

"Nažalost, takve nesreće se u Srbiji dešavaju pedeset puta dnevno — neko se čukne ili udari. Ovo je odjeknulo samo zato što sam to bio ja. Javnost će saznati kako je sve bilo, bez trunke laži i foliranja.Ako dođe do toga da platim kaznu, ako dođe do toga da odem i u zatvor, sve ću da podnesem muški kao što treba, jer za mene postoji zakon kao i za sve ostale. Nisam od onih ljudi koji će da traži preko veze, znači zakon je za sve isti. Kako sud odluči, tako će da bude", rekao je pjevač.

Otkrio je i da se čuo sa bivšom ženom Anom Sević nakon nesreće.

"Ana mi je pisala ogromni roman, za moje dobro. Sve je za moje dobro. Dešavaju se nesreće. Idemo dalje, živa glava", rekao je Darko.

On je rekao da se nisu svađali pred sudar. Priznao je da se jeste razbjesnio. Poslušajte celu izjavu: