logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću to muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom udesa

"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću to muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom udesa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Nažalost, takve nesreće se u Srbiji dešavaju pedeset puta dnevno - neko se čukne ili udari. Ovo je odjeknulo samo zato što sam to bio ja, kaže pjevač

darko lazić o saobraćajki kod arene Izvor: MONDO

Dako Lazić prvi put je otvoreno govorio o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 25. septembra u blizini Beogradske arene. Kaže da je spreman za sve posljedice.

"Nažalost, takve nesreće se u Srbiji dešavaju pedeset puta dnevno — neko se čukne ili udari. Ovo je odjeknulo samo zato što sam to bio ja. Javnost će saznati kako je sve bilo, bez trunke laži i foliranja.Ako dođe do toga da platim kaznu, ako dođe do toga da odem i u zatvor, sve ću da podnesem muški kao što treba, jer za mene postoji zakon kao i za sve ostale. Nisam od onih ljudi koji će da traži preko veze, znači zakon je za sve isti. Kako sud odluči, tako će da bude", rekao je pjevač.

Otkrio je i da se čuo sa bivšom ženom Anom Sević nakon nesreće.

"Ana mi je pisala ogromni roman, za moje dobro. Sve je za moje dobro. Dešavaju se nesreće. Idemo dalje, živa glava", rekao je Darko.

On je rekao da se nisu svađali pred sudar. Priznao je da se jeste razbjesnio. Poslušajte celu izjavu:

@mondo.zabava"Jesam besneo u kolima, ali ne na Kaću": Darko otkrio šta se desilo neposredno pre nezgode!#mondo#mondozabava#darkolazic♬ original sound - Mondo Zabava

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić saobraćajna nesreća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA