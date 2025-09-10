Skandal na nastupu Darka Lazića u Beču: Zelenaši upali na privatno slavlje zbog duga od 14.000 evra?

Folk pjevač Darko Lazić doživeo je neprijatnost u Beču, kada su mu pred gostima prišli ljudi kojima duguje pare

Pjevač Darko Lazić nedavno se našao u centru skandala na jednom privatnom veselju u Beču, saznaje Kurir.

Folkerov nastup je prekinut kada je nekoliko zelenaša upalo u salu gdje se održavalo jedno vlaško slavlje. Nekoliko muškaraca je tom prilikom na silu izvelo Lazića na polovini njegovog nastupa, i to naočigled šokiranih gostiju.

"Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pjevalo je nekoliko pjevača, a glavna zvijezda bio je Darko Lazić. Njega je gazda platio unapred i za četiri sata pevanja pjevač je uzeo 14.000 evra. Sve je bilo u najboljem redu do polovine njegovog nastupa, kada su odjednom u salu upali neki muškarci. Poslije smo saznali da su to bili zelenaši od kojih je Darko pozajmljivao novac s kamatom, a nije vraćao na vrijeme. Kad ih je video, Lazić je preblijedio i bukvalno se zaledio. Oni su mu oteli mikrofon iz ruku i rekli da odmah pođe s njima. Pjevač ih je poslušao i bez reči krenuo, ostavivši sve u sali u šoku", rekao je izvor Kurira i nastavio:

"Darka su strpali u automobil i negdje odvezli.Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da pjeva, a da su mu pare od ovog veselja koje nije htio da im prijavi, odmah uzeli. Ovo ipak nije bila jedina muka za Lazića, jer je problem nastao kada su poslije nekoliko dana ovi Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unaprijed uzeo. On ih je kasnije zvao da se izvinjava i obećao im je da će im pjevati besplatno na sljedećem veselju koje budu pravili, ali da novac nema da im vrati jer je sve morao da da kako bi vratio dugove. Tako su nekako riješili taj problem".

