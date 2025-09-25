Lazić imao 1,9 promila u krvi: Vozio bez vozačke, otkriveni novi detalji jezive saobraćajke

Kako su prenijeli srpski mediji, pjevač Darko Lazić je pao na alko-testu, ali je negativan na testu za narkotike

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas, oko jedan sat poslije ponoći, kod isključenja za Arenu, bili su povrijeđeni pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina. Prema nalogu tužioca, Darku su odmah uzeti krv i urin na analizu.

Kako nezvanično saznaje Kurir, pjevač je bio pozitivan na alkohol, sa čak 1,9 promila u krvi, dok je test na narkotike bio negativan. Takođe, navodi se da u trenutku nesreće nije imao važeću vozačku dozvolu.

Lazić je upravljao vozilom, dok je Katarina sjedila na mjestu suvozača. Nakon silovitog sudara sa gradskim autobusom, automobil se odbio i udario u bankinu, a jedna od guma odletjela je čak 70 metara dalje. Vatrogasci su morali da intervenišu i izvuku bračni par iz smrskanog vozila.

Hitna pomoć je pjevača odmah prevezla na Vojnomedicinsku akademiju, a Kaću u Zemunsku bolnicu, a iako su bili svjesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darko je pretrpio najteže posljedice.

Kako je Telegraf nezvanično saznao od izvora bliskih pjevaču, Darko se posvađao sa suprugom, pa je navodno dodao gas i u pokušaju da obiđe vozilo, svom silinom udario je u autobus.

(Kurir.rs/MONDO)