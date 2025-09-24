Skandal trese svijet: Maskov otac optužen za zlostavljanje svoje djece

Erol Mask, 79-godišnji otac tehnološkog milijardera Ilona Maska, optužen je za se*sualno zlostavljanje petoro svoje djece i pastorčadi od 1993. godine, objavio je „New York Times“ u utorak.

Mediji navode da bi ove optužbe mogle objasniti zašto Ilon Mask, izvršni direktor Tesle koji je privremeno bio savjetnik druge Trampove administracije, rijetko pominje svog oca - i da su mu se članovi Maskove porodice obraćali za pomoć, što je ponekad navodilo Ilona da interveniše.

Pozivajući se na lična pisma, mejlove i intervjue sa članovima porodice, "Times" je objavio da Erol Mask, koji ima najmanje devetoro djece i pastorčadi i koji je bio u braku sa tri žene, "i dalje ima snažan uticaj na veći dio porodice".

Erol je u potpunosti odbacio optužbe koje je objavio New York Times, rekavši za taj list da su one "lažne". Kada ga je "Guardian" kontaktirao za komentar, Erol je dostavio spisak odgovora na pitanja postavljena od strane Times-a, uključujući odgovore poput: "ovo su gluposti" i "ovo je apsolutna besmislica".

Na osnovu sudskih dokumenata, lične prepiske, izvještaja socijalnih radnika i intervjua sa članovima porodice, Times piše da je najranija optužba protiv Erola Maska zabilježena 1993. godine, kada je njegova četvorogodišnja pastorka rekla rođacima da ju je pipao u porodičnoj kući.

Deset godina kasnije, ista pastorka je tvrdila da ga je uhvatila kakonjuši njen prljav donji veš, naveo je list, dodajući da su neki članovi porodice takođe optužili Erola da je zlostavljao dvije svoje kćerke i jednog pastorka. Otvorene su tri odvojene istrage, piše Times, pozivajući se na policijske i sudske spise, kao i izjave članova porodice. Dvije istrage su okončane bez daljih koraka, dok nije jasno šta se dogodilo sa trećom.

"Nema dokaza jer su ovo gluposti", rekao je Erol u izjavi, dodajući da su "izvještaji lažni". Optužio je članove porodice da su "nagovarali djecu da lažno svjedoče" i tvrdio da pokušavaju da iznude novac od Ilona, njegovog najstarijeg sina.

Sa pastorkom dobio djecu?

Erol je postao predmet medijske pažnje i kontroverze zbog informacije da je sa Jana Bezuidenhout, njegovom bivšom pastorkom, dobio dvoje djece u trenutku kada je imao 70 godina.

Ova priča je izazvala veliku pažnju, prije svega zbog prirode njihovog odnosa. Jana je bila u braku sa Erolom Maskom (njegova treća žena) i bila je njegova pastorka. Prema nekim izvorima, njihov odnos postao je intiman tek nakon što je ona postala odrasla osoba, a razlika u godinama između njih je bila značajna, jer je Erol imao gotovo 50 godina više od nje.

Erol Mask i Jana Bezuidenhout, prema nekim izvorima, nisu bili u braku kada su imali djecu, ali njihova veza i činjenica da su postali roditelji izazvala je negativne reakcije u javnosti. Kritičari ove situacije ukazuju na pitanje etičnosti i moralnosti ovog odnosa, posebno jer je Erol bio u poziciji očinskog autoriteta u Janinom životu.

On se osvrnuo na ovu situaciju i pokušao da je opravda, ističući da su on i Jana imali svoju privatnost i da se sve dešavalo u odrasloj dobi, bez ikakvog prisiljavanja ili neodobrenih radnji. Odbacio je sve kritike na ovaj račun i optužbe za moralne nedostatke.

Ovaj incident je još jedan u nizu kontroverzi koje prate porodicu Mask, a posebno odnose između Ilona Maska i njegovih roditelja. Sam Ilon je, na primjer, u nekoliko navrata govorio o svom složenom i teškom odnosu sa ocem, karakterišući ga kao manipulativnog i zlonamjernog, iako nikada nije konkretno govorio o ovoj situaciji.

"Moj otac planira zlo"

Ilon Mask je rijetko govorio o svom ocu, ali je opisao njihov odnos kao veoma težak. U intervjuu za Rolling Stone iz 2017. godine rekao je da je njegov otac učinio "gotovo svako zlo koje možete da zamislite".

U tom profilu, Ilon je ispričao da je sa deset godina otišao da živi sa ocem, dok su njegova mlađa braća i sestre, Kimbal i Toska, ostali sa majkom.

"Bilo mi je žao mog oca, jer je majka imala svu troje djece. Djelovao je veoma tužno i usamljeno. Pomislio sam: 'Mogu da mu pravim društvo'", rekao je.

Nastavio je: "Nisam tada zaista razumio kakva je on osoba... To nije bila dobra ideja."

Bez ulaska u detalje, rekao je za časopis: "Moj otac će pažljivo smisliti plan zla. On planira zlo."

