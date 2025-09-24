logo
Čipkani veš i pirsing u pupku: Supruga Ognjena Amidžića napravila haos na društvenim mrežama

Čipkani veš i pirsing u pupku: Supruga Ognjena Amidžića napravila haos na društvenim mrežama

0

Mina Amidžić objavila je izazovnu fotografiju koja podigla veliku prašinu.

Mina Amidžić objavila provokativnu fotku Izvor: Instagram printscreen/callmenaumi

Supruga Ognjena Amidžića, Mina, važi za pravu ljepoticu. Više puta je isticala da nikada nije imala estetske operacije, već da za svoj izgled može da zahvali isključivo majci prirodi.

Mina se prisjetila svog izgleda prije porođaja i objavila izazovnu fotografiju u čipkanom donjem vešu. Međutim, ubrzo nakon toga, odlučila je da obriše ovu objavu.

"Jedan septembar kada nisam bila trudna", napisala je Mina.

Pogledajte Minine fotografije:

Trudna po drugi put

Podsjetimo, početkom septembra javnost je saznala da Ognjen i Mina očekuju drugo dijete. Par je šest mjeseci krio da je Mina trudna, a Ognjenova koleginica Bojana Lazić otkrila je da njih dvoje očekuju djevojčicu.

"Juče sam mu čestitala. Još djevojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dijete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", dodala je ona.

Pogledajte fotografije Mine i Ognjena:

(Mondo)

Tagovi

Ognjen Amidžić

