Amidžić o Flamingosima: Trebalo je da pobijedimo na Evroviziji

Ognjen Amidžić ispričao kako su "Flamingosi" postali atrakcija

Voditelj Ognjen Amidžić ispričao je jedno svoje neobično iskustvo dok je nastupao sa grupom Flamingosi. U okviru igrice "Laž ili istina" u svojoj emisiji, Ognjen je otkrio da je završio u zatvoru nakon snimanja spota.

Autor emisije "Amidži šou" zajedno s pokojnim prijateljem, Marinkom Madžagljem osnovao je grupu Flamingosi koja je potpuno neplanirano postala jedna od omiljenih u regionu, a zajedno su nizali hitove koji se i danas rado pjevaju.

Njihovu karijeru obilježio je i skandal na Beoviziji 2006. godine, kada su zajedno sa pokojnim Luisom izvodili numeru "Ludi letnji ples". Grupa Flamingosi na samom startu osvojila je srca publike, a Ognjen otkriva da je sve zapravo nastalo iz šale.

"Marinko je bio vrhunski gitarista i odličan pjevač. Dogovorili smo se u startu da to bude neki kič. Osmislili smo da nam stajling bude u stilu Flamingosa, da nosimo ta neka šarena odijela kao nekadašnji neki šminkeri i da izvodimo tu neku retro - evergrin morsku muziku. Cilj nam je bio da nastupamo pred trideset ljudi u kafani, koji kapiraju šalu i dolaze u klub da se tome se smiju", ispričao je Ognjen jednom prilikom u emisiji "Goca show" i otkrio, kako je nastala prva pjesma, koja je ujedno postala i regionalni hit.

"Došli smo kod Kopca, Kona i Graje u studio. Tražili smo od njih da nam napišu tekst za pjesmu, koja bi zvučala kao sastav u petom razredu osnovne škole sa svim opisnim pridjevima. Tako je nastala pjesma 'Vodi me', a kasnije i spot, koji smo snimali na krovu garaže na Obilićevom vencu. Madžgalj je na pola snimanja morao da ode, jer je imao predstavu, a meni je tog dana bila slava. Nakon dvije nedjelje, sve je krenulo da se odvija 'ludački'. Zvao me je jedan menadžer i pitao da li bismo željeli da nastupimo u klubu u Kotoru, jer je naša pjesma nevjerovatan hit. Pitao sam ga, kako sa jednom pjesmom da imamo nastup, a on mi je odgovorio, da možemo da je izvedemo nekoliko puta. Tada se sve otrglo kontroli. Snimili smo pjesmu 'Obala', 'Zdravko Čolić', a potom dolazi čuvena Beovizija i pjesma 'Ludi ljetni ples', gdje je nama jedini cilj bio, da iz 'Green rooma' mašemo našim mamama", rekao je Ognjen u dahu i dodao da mu je jako žao što te godine nisu pobijedili, jer smatra da bi sigurno doveli Evroviziju u Srbiju.

