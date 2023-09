VEĆ ISPLANIRALI SVADBU: Ognjen i 17 godina mlađa Mina postaju roditelji

Voditelji Ognjen Amidžić i Mina Naumović navodno su isplanirali detalje predstojećeg vjenčanja

Ognjen Amidžić i Mina Naumović, voditelji emisije "AmiG šou" otkrili su danas da će se ostvariti u ulozi roditelja. Mini će ovo biti prvo dijete, a Ognjenu drugo, jer iz braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima sina.

Par će se prije rođenja deteta i vjenčati, a Kurir piše da "neće organizovati veliku srpsku svadbu s puno zvanica", već se vjenčati daleko od Srbije i to samo u prisustvu kumova.

"Ognjen i Mina još ni najbližim prijateljima ne žele da otkriju destinaciju na kojoj će reći sudbonosno 'da'. Bitno im je samo da vjenčanje u toj zemlji bude validno i u Srbiji. Još ni sami ne znaju tačan datum, ali je izvjesno da će to biti prije nego što se ostvare u ulozi roditelja. Trenutno se bave papirologijom, kako ne bi došli u situaciju da ovdje to vjenčanje ne bude validno, pa da sve moraju da verifikuju, što bi im predstavljalo dodatni posao. Tek kad budu sve to riješili, zakazaće tačan datum", rekao je izvor i otkrio da se Mina "odlično osjeća".

"Ognjenu će ovo biti treći brak po redu, dok će Mini ovo biti prvi put da staje pred matičara. Mina uživa u trudnoći, za sada sve protiče u najboljem redu i jedva čeka da se ostvari u najljepšoj ulozi. Oboje su presrećni zbog vijesti da će dobiti bebu. Lijepa voditeljka se potpuno posvetila pripremi za taj veliki dan. Zbog najljepših vijesti koje su saznali prije mjesec dana, ona je odlučila da ove sezone neće biti dio emisije "Ami Dži šou". Ona je odmah riješila da će napraviti pauzu iako izuzetno voli svoj voditeljski posao. Trudnoća joj je na prvom mjestu, želi maksimalno da uživa i da se posveti danima koji je čekaju. Ognjen poštuje njenu odluku, složio se s njom jer je u svemu od prvog dana podržava".

