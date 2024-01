Vjenčao se Ognjen Amidžić: U tajnosti rekao "da" 14 godina mlađoj - njemu treći brak, njoj prvi

Ognjen Amidžić potvrdio je da se oženio koleginicom Minom Naumović.

Izvor: Instagram/callmenaumi

Ognjen Amidžić po treći put je stao na "ludi kamen" i na vječnu ljubav se zavetovao godina mlađoj koleginici Mini Naumović.

Voditelj i njegova koleginica Mina započeli su vezu nakon što se on razveo od manekenke Danijele Dimitrovske, a nakon što su priznali svoju ljubav, par je otkrio i da čekaju prinovu. Vjenčanje su organizovali u tajnosti, bez ikakve pompe, a vest je potvrdio upravo on. Otkrio je i da je Mina uzela njegovo prezime.

"Istina je, vjenčali smo se. Željeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živjeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želio da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smijeh). Kada se desi ljubav, nema tu puno priče", rekao je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:58 "VENČANJE JE ZAKAZANO!" Ognjen Amidžić otkrio: Dete je kruna naše ljubavi i odnosa SADA ZNAMO I POL Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/ Kurir)