Prva slika trudne supruge Ognjena Amidžića: Ljudi u nevjerici kako izgleda u šestom mjesecu

Svi u nevjerici kako izgleda žena Ognjena Amidžića u 6. mjesecu trudnoće

Izvor: instagaram/callmenaumi

Ognjen Amidžić i njegova supruga ne kriju sreću što će se ponovo ostvariti u ulozi roditelja, pogotovo što ovog puta čekaju djevojčicu.

Iako su lijepe vijesti krili pola godine, Mina je sada odlučila da podijeli prvu fotografiju sa trudničkim stomakom, a mnogi su ostali u šoku zbog toga kako izgleda.

Pogledajte:

Na prvi pogled, stomak se tek blago nazire u pantalonama sa visokim strukom, te su mnogi oduševljeno komentarisali da je "prelijepa trudnica".

Inače, par već ima sina Peruna, a Amidžić iz prošlog braka ima još jednog sina Matiju.

Podsjetite se i kako je Mina izgledala nakon prvog porođaja:

Podsetimo, Mina i Ognjen su nekoliko mjeseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vrijeme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

Poslije nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedio lijepe riječi kada je njegova izabranica u pitanju.

Mina je nekoliko mjeseci kasnije ostala u drugom stanju, a par se potom tajno zavjetovao na vječnu ljubav.

Pogledajte i koliko se Mina promijenila za sve ove godine:

(MONDO)