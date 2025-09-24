Monika Beluči progovorila je o odnosu sa rediteljem Timom Bartonom.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Za mnoge, ljubav koju su italijanska glumica Monika Beluči i čuveni reditelj Tim Barton otvoreno pokazivali gdje god da se pojave djelovala je gotovo nestvarno. Ipak, javnost je prije nekoliko dana iznenadila vijest da su, putem zajedničkog saopštenja, otkrili kako više nisu u vezi.

Pogledajte fotografije Monike Beluči:

Vidi opis Monika prvi put o Timu Bartonu nakon raskida: Najljepša žena svijeta nema sreće u ljubavi 30.9.1964. Monika Beluči Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia/Branislav Simoncik Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Sa mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da krenu različitim putevima", pisalo je u saopštenju koje su poslali AFP agenciji.

Ove riječi sugerisale su da je rastanak bio prijateljski, što je Beluči i sama potvrdila u prvom intervjuu za Vogue Italia nakon potvrde prekida:

"Postoje putevi koji se, u određenom trenutku, ukrste da bi zajedno prošli dio puta… Put Tima i moj se susreo da bismo zajedno prošli dio puta, a zatim se razdvojio. Ipak, dok živim, Tim će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu."

Ljubavna priča Monike Beluči i Tima Bartona

Njihova veza počela je u oktobru 2022. na festivalu Lumiere u Lionu. U 2023. Beluči je u intervjuu za Elle France govorila o njihovom odnosu:

"Ono što mogu da kažem… Drago mi je što sam upoznala tog čovjeka, prije svega. To je jedno od onih rijetkih susreta u životu… Znam čovjeka, volim ga, a sada idem da upoznam reditelja", počinje nova avantura.

Njihov prvi zajednički izlazak na crveni tepih bio je još ranije, na Filmskom festivalu u Rimu u oktobru 2023., za premijeru filma "Dijabolik".

Pogledajte fotografije Tima Bartona i Monike Beluči:

Posljednje javno pojavljivanje imali su u junu, na Filmskom festivalu u Taormini, držeći se za ruke. Samo nekoliko mjeseci kasnije, svijet je saznao da je medeni mjesec završen.

Beluči je imala samo 23 godine kada se 1990. tajno udala za argentinskog fotografa Klaudija Karlosa Basa. Kasnije je stupila u vezu s Vensanom Kaselom, upoznavši ga 1996. na setu filma L'Appartement. Vjenčali su se 1999. i dobili dvije kćerke, a 2013. su poslije 14 godina zajedno krenuli različitim putevima.

Podsjetimo, dok Monika još uvijek nije našla sreću u ljubavi, njen bivši Vensan Kasel zavodi duplo mlađe Brazilke sa kojima je dobio dvoje djece.

Pogledajte fotografije Vensana Kasela:

Vidi opis Monika prvi put o Timu Bartonu nakon raskida: Najljepša žena svijeta nema sreće u ljubavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ABACA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: JULIEN DELFOSSE/DPPI/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/GRIFT ROCKET Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Boyer David/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Možda i svaka od njihovih prošlih ljubavi zauzima posebno mjesto u njihovim srcima, baš kao što i sami ističu za Tim i Moniku.

Iz prethodnog braka Barton je imao dvoje djece sa Helenom Bonam Karter, a njihova veza završila je 2014. Prije te veze, Barton je bio u braku s njemačkom umjetnicom Lenom Gizeke, koji je trajao četiri godine i završio 1991.

(Glossy/ MONDO)