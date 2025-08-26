logo
3 modna pravila Monike Beluči: Uz pomoć ovoga savršeno skriva višak kilograma i briše godine sa lica

3 modna pravila Monike Beluči: Uz pomoć ovoga savršeno skriva višak kilograma i briše godine sa lica

Autor Radmila Ilić

Autor Radmila Ilić
0

Monika Beluči i u 60-im izgleda besprijekorno. Otkrivamo tri modna pravila kojima skriva višak kilograma, ističe eleganciju i briše godine sa lica.

3 modna pravila Monike Beluči Izvor: Proffimedia

Rijetke su žene koje uspeju da zadrže oreol prave dive u svakom životnom dobu, a Monika Beluči je jedna od njih. Italijanska glumica i modna ikona već decenijama važi za oličenje sofisticiranosti i prirodne senzualnosti. Iako nikada nije robovala trendovima, njen stil se uvijek smatra vrhunskim primerom kako žena može da izgleda mlađe, profinjenije i elegantnije — bez obzira na godine ili konfekcijski broj. Ono što Moniku čini posebnom jeste njena sposobnost da jednostavnim modnim trikovima istakne obline, naglasi struk i prikrije eventualne nedostatke, a da pri tom uvijek zrači samopouzdanjem i nenametljivim šarmom.

1. Strukiranu komad su obavezni u ormaru Monike Beluči

Monika često bira komade koji naglašavaju struk— poput tankih ili debljih pojaseva, korsetiranih haljina ili strukiranih sakoa, koji vizuelno skraćuje trup i izdužuje figuru, dok pantalone elegantno idu uz njega.

Monika Beluči
Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

2. Monohromatski trend i tamni tonovi

Monika se često pojavljuje u monohromatskim kombinacijama (posebno crnim), koje vizuelno pojednostavljuju liniju tijela, kriju potencijalne nedostatke i ističu siluetu. Kao zaštitno lice Dolce & Gabbana, često nosi tamne cvjetne printove ili čipkane modele u crnoj varijanti, što joj daje mistični šarm, a kroj ostaje profinjen i ženstven.

Monika Beluči
Izvor: YAMS

3. Obožava midi suknje i haljine

Monika je viđena u pripijenim kožnim suknjama midi dužine sa visokim strukom, koje su istovremeno senzualne i laskave — vizuelno čine figuru vitkijom. Ovaj odevni komad je elegantan, moderan i prilagodljiv različitim prilikama — savršeno za dame koje žele da izgledaju mlađe kroz sofisticiranu siluetu.

Monika Beluči
Izvor: IMPA

Kako da primijenite modna pravila Monike Beluči?

  • Birajte visoke i strukirane krojeve, poput suknji, haljina i kaiševa preko odjeće, koji izdižu i definiraju struk.
  • Držite se jedne dominantne boje, naročito tamne (crna, tamnoplava, burgundi), ali se igrajte sa izborom materijala.
  • Midi dužina na suknji može da bude najbolji saveznik — zato što je nevjerovatno ženstvena, a idealno skriva nedostatke.

Stil/ Lepa&Srećna

