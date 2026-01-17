Vozio gotovo 240 km/h: Nijemac "divljao" na auto-putu kod Rume

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su danas oko podneva na području opštine Ruma četrdesetjednogodišnjeg državljanina Njemačke, koji je auto-putem Ruma–Šabac vozio gotovo 240 kilometara na čas.

Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Njemačke.

On se vozilom marke "BMW", njemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na dijelu auto-puta Ruma-Šabac gdje je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

