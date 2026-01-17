logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozio gotovo 240 km/h: Nijemac "divljao" na auto-putu kod Rume

Vozio gotovo 240 km/h: Nijemac "divljao" na auto-putu kod Rume

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su danas oko podneva na području opštine Ruma četrdesetjednogodišnjeg državljanina Njemačke, koji je auto-putem Ruma–Šabac vozio gotovo 240 kilometara na čas.

Nijemac u Srbiji vozio 240 km/h Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Njemačke.

On se vozilom marke "BMW", njemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na dijelu auto-puta Ruma-Šabac gdje je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija vožnja policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ