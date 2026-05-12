Tanjga podsjeća Zvezdu: "Zamislite da smo tada izašli sa terena?"

Miroslav Tanjga vjeruje u pobjedu Vojvodine u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde, naglašavajući optimizam i spremnost ekipe.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina i Crvena zvezda sastaju se u finalu Kupa Srbije u srijedu od 20 časova na stadionu "Lagator" u Loznici, a trener "lala" Miroslav Tanjga jedva čeka taj duel. Ove sezone je ostvario dvije pobjede nad Zvezdom, i to u 40 dana, tako da se nada i trećem trijumfu u borbi za pehar.

"Napokon je došla ta utakmica koju smo iščekivali i za koju smo se borili. Ovo je veliko finale i ne moram ni da objašnjavam koliko je ovo značajno za nas", podvukao je Miroslav Tanjga na konferenciji za medije.

U kom sastavu će igrati Vojvodina? "Imamo možda još jednu nedoumicu, ali mislim da je sastav poznat, osim jedne dileme, ali to neće praviti razliku. Uglavnom, nama je sve poznato", kazao je kratko Tanjga na konferenciji za medije uoči meča.

"Crvena zvezda je poznat protivnik i ovo treba da bude šlag na tortu za ovu našu sezonu. Ulazimo u ovu kao u svaku drugu, nadam se samo da najviše moguće žara i želje da pobijedimo. Ovo je već treće finale protiv Crvene zvezde i nadam se da ćemo poslije pobjeda nad Crvenom zvezdom, da će biti i treća sreća. Kalkulacija nema, idemo na pobjedu, kao što će igrati i Zvezda. Ekipa je fizički i psihički spremna, željna da uđe u istoriju kluba. Borimo se za trofej u Kupu, kao i za drugo mjesto, ovo je prva meč lopta za nas."

I u samom Novom Sadu kaže da osjeća drugačiju atmosferu: "Ja sam optimista, a osjećam da optimizam vlada i u čitavom gradu, vlada neka pozitivna atmosfera, da je veliko interesovanje navijača, a to je sve dobar znak. Što se tiče kadrovskih pitanja, osim onih za koje znamo da su duže van stroja, ostali su zdravi, spremni i orni. Ovo finale dočekujemo u odličnom raspoloženju, sa mnogo samopouzdanja i vjerujem da možemo i da želimo i da hoćemo", dodao je Tanjga.

"Zamislite da smo napustili teren?"

Pogledajte 00:47 Crvena zvezda - Vojvodina prekid meča Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Tanjga je odgovorio i na pitanje o organizaciji, nakon što je u prošlogodišnjem finalu bilo dosta prekida zbog nereda sa tribina, s tim da se tada igralo u Zaječaru.

"Bilo bi suludo da mi dajemo savjete kako da organizuju finale Kupa. Nadam se da su izvukli pouke i da se neke stvari neće ponoviti, niti razmišljamo u tom pravcu. Vjerujemo da će organizacija biti na nivou i da će biti pun stadion. Prošle godine nije bilo ni ispunjeno i bilo je nekako finale za zaborav", rekao je Tanjga.

"Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće da donosimo trofej. Da je Vojvodina prošle godine napustila teren, pitanje je kakve bismo kazne pretrpjeli. Mi u klubu gledamo sa sportske strane, morali smo da nastavimo utakmicu, a to su ružne scene. To su bile ružne nama, ali i Crvenoj zvezdi. To su radili navijači, ali su morali da budu provjereni na ulazu. Ja se nadam da će apelovati na navijače, kao što ćemo mi na svoje. Ovo je praznik fudbala, dajte da narod uživa i da bolji pobijedi. Mi ćemo dati sve od sebe na terenu, sačekajmo srijedu 10.15, kada će neke stvari biti jasnije", zaključio je Tanjga.