logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tanjga: Razočaran sam našim navijačima, kad će da podrže Vojvodinu kao pravi?

Tanjga: Razočaran sam našim navijačima, kad će da podrže Vojvodinu kao pravi?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran je napustio stadion "Karađorđe" poslije pobjede protiv Čukaričkog, a 21. u Superligi ove sezone.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran navijačima Izvor: MN PRESS

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran je napustio stadion "Karđorđe" poslije pobjede protiv Čukaričkog, a 21. u Superligi ove sezone. Njegov tim je trijumfom preskočio Partizan za dva boda bar do subote i zauzeo drugo mjesto na tabeli, ali prava podrška je izostala.

"Malo sam razočaran našim navijačima. To moram sada otvoreno da kažem. Moraju da počnu da podržavaju naše igrače onako kako to rade pravi navijači. Tu ne mislim na 'Firmu', jer ona nije učestvovala u svemu ovome. Žao mi je što 'Firma' ne dolazi radnim danima, nama njihova podrška znači mnogo. Htio bih samo toliko da istaknem", rekao je Tanjga na konferenciji za novinare.

Komentarišući utakmicu i trijumf 1:0 golom Mihaija Buteana, Tanjga je izjavio da je njegov tim mislima već u finalu Kupa protiv Crvene zvezde u srijedu na stadionu Lagator u Loznici.

"Bila je teška utakmica, kao što ste i sami vidjeli. Moji igrači su više bili glavama u Loznici, na utakmici sa Zvezdom. Ipak, koliko-toliko uspjeli smo da zadržimo koncentraciju i fokus. Bilo nam je i više nego bitno. Moramo da ostanemo u koraku sa Partizanom, ne bi li sačekali neki kiks Partizana kao što su i oni naš, da bismo došli u situaciju da ih preskočimo."

Vojvodina će se sada spremati za borbu za trofej i u subotu od 19.30 pratiće meč Partizan - OFK Beograd. Crno-bijeli će do kraja sezone još gostovati Čukaričkom i dočekati Radnik, a Vojvodina će gostovati OFK Beogradu i dočekati Novi Pazar u posljednjem kolu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina Miroslav Tanjga Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC