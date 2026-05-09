Tanjga: Razočaran sam našim navijačima, kad će da podrže Vojvodinu kao pravi?

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran je napustio stadion "Karđorđe" poslije pobjede protiv Čukaričkog, a 21. u Superligi ove sezone. Njegov tim je trijumfom preskočio Partizan za dva boda bar do subote i zauzeo drugo mjesto na tabeli, ali prava podrška je izostala.

"Malo sam razočaran našim navijačima. To moram sada otvoreno da kažem. Moraju da počnu da podržavaju naše igrače onako kako to rade pravi navijači. Tu ne mislim na 'Firmu', jer ona nije učestvovala u svemu ovome. Žao mi je što 'Firma' ne dolazi radnim danima, nama njihova podrška znači mnogo. Htio bih samo toliko da istaknem", rekao je Tanjga na konferenciji za novinare.

Komentarišući utakmicu i trijumf 1:0 golom Mihaija Buteana, Tanjga je izjavio da je njegov tim mislima već u finalu Kupa protiv Crvene zvezde u srijedu na stadionu Lagator u Loznici.

"Bila je teška utakmica, kao što ste i sami vidjeli. Moji igrači su više bili glavama u Loznici, na utakmici sa Zvezdom. Ipak, koliko-toliko uspjeli smo da zadržimo koncentraciju i fokus. Bilo nam je i više nego bitno. Moramo da ostanemo u koraku sa Partizanom, ne bi li sačekali neki kiks Partizana kao što su i oni naš, da bismo došli u situaciju da ih preskočimo."

Vojvodina će se sada spremati za borbu za trofej i u subotu od 19.30 pratiće meč Partizan - OFK Beograd. Crno-bijeli će do kraja sezone još gostovati Čukaričkom i dočekati Radnik, a Vojvodina će gostovati OFK Beogradu i dočekati Novi Pazar u posljednjem kolu.



