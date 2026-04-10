Aleksandar Katai najavio penziju: Neće nositi više nijedan dres sem Zvezdinog

Najbolji fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai najavio skoro povlačenje iz fudbala.

Crvena zvezda je pobijedila Spartak iz Subotice 3:2 u posljednjem kolu regularnog dijela sezone Superlige, a kao i mnogo puta do sada - ključnu ulogu imao je Aleksandar Katai. Iako mu je sad punih 35 godina, Katai pravi i dalje ogromnu razliku u domaćem fudbalu i u pobjedi nad Subotičanima postigao je dva nova gola.

Na taj način, Katai je prestigao Dragana Džajića na vječnoj listi strijelaca u Crvenoj zvezdi, tako da je sada na koti 156. I nema namjeru da stane.

"Mislim da je ovo zaista ogromna stvar, ali opet, u ovom trenutku nisam sto odsto svjestan svega što se dogodilo. Mislim da ću tek kada završim karijeru, kada prođe neko vrijeme i kada se sve slegne, postati svjestan šta sam sve uradio u Crvenoj zvezdi. Ipak i sada duboko osjećam da je ovo veliki trenutak", rekao je Katai za klupski sajt Crvene zvezde.

"Ne mogu to još u potpunosti da shvatim (da sam ispred Džajića, prim. aut.) Stvarno je velika stvar biti drugi na vječnoj listi strijelaca kluba kakav je Zvezda.To je ogromno dostignuće. Iskreno, nisam mogao ni da zamislim ovako nešto na samom početku kada sam tek došao u klub, ali opet, ispalo je i bolje nego što sam se nadao", dodao je Srbobranac kome je ovo inače drugi mandat u Crvenoj zvezdi.

Poslije proslave jubileja sa saigračima, Katai ističe da želi da bude skroman jer koliko god da su lični rekordi vrijedni, njega najviše zanima da sa Zvezdom piše uspjehe. I zato planira kraj karijere na "Marakani".

"Vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati. Imam ovu i još jednu sezonu do kraja aktuelnog ugovora. Nadam se da ćemo produžiti saradnju, a ako ne, moja velika želja je da završim karijeru u Crvenoj zvezdi. Da li će to biti na ljeto 2027. ili 2028. godine, vidjećemo", istakao je Katai.