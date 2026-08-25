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Bizaran kraj za Prosinečkog: Ostao bez posla poslije samo 8 mjeseci

Bizaran kraj za Prosinečkog: Ostao bez posla poslije samo 8 mjeseci

Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler, a sad trener Robert Prosinečki raskinuo je saradnju sa reprezentacijom Kirgistana

Robert Prosinečki više nije selektor Kirgistana Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Robert Prosinečki (57) ostao je bez posla selektora u reprezentaciji Kirgistana. Čitava situacija je veoma čudna, pošto Prosinečki sa timom nije odigrao nijednu zvaničnu utakmicu.

Fudbalski savez ove zemlje objavio je da je došlo do sporazumnog raskida saradnje. Prosinečki se nije proslavio na klupi ovog tima za osam mjeseci rada, pošto je iz četiri prijateljska meča izašao kao poražen. Palestina je dva puta bila bolja, a po jednom su slavile Ekvatorijalna Gvineja i Madagaskar.

"Izvršni odbor Fudbalskog saveza Kirgistana donio je odluku da strane sporazumno okončaju saradnju sa Robertom Prosinečkim, koji je obavljao funkciju selektora fudbalske reprezentacije Kirgistana. Robert Prosinečki imenovan je za selektora reprezentacije Kirgistana 10. decembra 2025. Fudbalski savez Kirgistana zahvaljuje Prosinečkom na dosadašnjem radu, doprinosu razvoju nacionalnog tima i profesionalizmu. Prosinečkom želimo mnogo uspjeha i novih dostignuća u nastavku trenerske karijere", stoji u saopštenju Fudbalskog saveza Kirgistana.

Zašto je došlo do raskida saradnje?

Iako Prosinečki nije donio pobjedu u prijateljskim mečevima, to nije osnovni razlog za okončanje saradnje između dvije strane. Problem je nastao kad je Fudbalski savez Kirgistana poželio da uvede promjene u prethodno postignutom ugovoru, navode lokalni mediji. Prosinečki je odbio i raskid ugovora je bio jedini slijed okolnosti.

Poslije rastanka sa Kirgistanom, Prosinečki stavlja tačku na još jedan selektorski posao - prethodno je vodio Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

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