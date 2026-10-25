Švajcarac ubijeđen u pobjedu: Infantino uoči izbora tvrdi da ima ogromnu većinu

Infantino će se u martu kandidovati za svoj posljednji mandat.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je da ima podršku "ogromne većine" u svijetu fudbala, uprkos neuspjehu njegovog plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu.

Infantino će se sljedeće godine kandidovati za novi mandat na čelu FIFA, iako postoje pokušaji da se primora na povlačenje nakon što je njegov plan izazvao velike podjele.

On je razbjesnioo fudbalske lidere u Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji predlogom da se profit od Svjetskog prvenstva proda preko posebnog komercijalnog pravnog lica.

Međutim, u intervjuu za BBC objavljenom tokom Svhetskog prvenstva za igrače do 15 godina u Azerbejdžanu, Infantino je odbacio sumnje u to da li može da nastavi da obavlja funkciju predshednika.

"Znate, mene je izabralo 211 članica saveza iz cijelog svijeta. Mislim da je važno imati na umu da je u organizaciji kao što je FIFA mogu postojati različita mišljenja i različiti stavovi", rekao je Infantino.

"Ali ako smo ozbiljni kada je riječ o demokratiji i demokratskim procesima, ako vjerujemo da svako, gdje god da se nalazi na svijetu, ima pravo na isti glas i da fudbal pripada svima, onda moramo poštovati i stavove te ogromne, zaista ogromne većine", dodao je on.

Infantino će se u martu kandidovati za svoj posljednji mandat. Rok za prijavu potencijalnih protivkandidata ističe 18. novembra.

Njegove najnovije izjave uslijedile su nakon što se prošle nedjelje izvinio Savjetu FIFA zbog "grešaka" u svom tajnom investicionom planu za Svjetsko prvenstvo.

Uprkos izvinjenju, evropski delegati su nakon sastanka izrazili razočaanje, navodeći da je čitav prijedlog bio nedovoljno jasan.

U petak je Azijska fudbalska konfederacija podržala Infantina za još jedan mandat na čelu FIFA, što predstavlja zaokret u njenom stavu od prije dva mjeseca, kada ga je kritikovala zbog iznevjerenog povjerenja.

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