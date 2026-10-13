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Novi skandal Đanija Infantina: Uhvaćen u prevari s milionima, ništa nije prijavio

Novi skandal Đanija Infantina: Uhvaćen u prevari s milionima, ništa nije prijavio

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi izvještaj otkriva da je Infantino primio milionske isplate koje nisu navedene u godišnjem izvještaju FIFA.

djani infantino u centru skandala zbog korupcije Izvor: MN PRESS

Predsjednik FIFA Đani Infantino je pod sve većim pritiskom otkako je njegova megalomanska ideja o prodaji Svjetskog prvenstva spektakularno propala. Od tada teško da je prošao dan da se ne sazna za neku njegovu aferu, tako da je sada britanski "Tajms" objavio nova saznanja koja bacaju sjenku na Infantina i njegovu koruptivnu vladavinu svjetskim fudbalom.

Navodno, pored zvanične plate, Infantino je u 2024. godini primio dodatnih 1,76 miliona dolara od kompanije "FWC2026 US Inc.", zadužene za organizaciju Svjetskog prvenstva u SAD-u, što nije navedeno u godišnjem izvještaju FIFA.

Prema zvaničnom izvještaju, Infantino je u 2024. godini zaradio 4,27 miliona švajcarskih franaka, a pomenuta suma nedostaje.

Infantino u centru pažnje

Izvor: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

"Tajms" se poziva na dokumente koje je kompanija predala američkoj poreskoj upravi, a u kojima je iznos od 626.229 dolara naveden kao „ostala naknada koja se prijavljuje”. Prema izvorima britanskog lista, dio novca pokrivao je najam luksuzne vile na Floridi, dok je interesantno da je FIFA u Majamiju pred Mundijal otvorila veliki operativni centar. Isti izvori tvrde da je Infantino slične ili veće iznose dobio i za 2025. i 2026. godinu, ali konkretne cifre nisu objavljene, što ne znači da neće u narednim danima dok „ispadaju kosturi iz ormara” kod Infantina.

Šta kaže FIFA

Izvor: Luis ACOSTA / AFP / Profimedia

Odgovor FIFA je da plate čelnika određuje pododbor za naknade, a da se doprinosi prijavljuju američkim vlastima u skladu sa zakonom. Nisu, međutim, objasnili zašto dodatna isplata preko američke kompanije nije navedena u godišnjem izvještaju, niti su potvrdili plaćanje vile.

Ovo je inače nova afera koja pogađa Infantina nakon pisanja o tome da je FIFA zataškala slučaj golmana DR Konga Lionela Mpasija kako ta reprezentacija ne bi bila izbačena sa Svjetskog prvenstva, koje je probao da proda Amerikancima.

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Lionel Mesi plakao posle finala
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Đani Infantino FIFA

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