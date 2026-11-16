Jirgen Klop: "Mislio sam da ne može gore od Blatera, ali može

Selektor Njemačke kritikuje Đanija Infantina i poziva na promene na čelu FIFA. Saznajte više o njegovim stavovima i predstojećim izborima.

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Njemačke Jirgen Klop slikovito je opisao koliko se protivi ostanku Đanija Infantina na čelu Međunarodne federacije fudbalske asocijacije (FIFA).

"Mnogo godina pratim fudbal. Ima ljudi koji mnogo više znaju o ovoj temi od mene, ali vjerujem da će se većina složiti sa ocjenom da bi promjena (na vrhu) imala smisla. Nisam mislio da stvari mogu da budu lošije nego poslije Sepa Blatera, ali neko je uspio i to da postigne", kazao je Nijemac.

Potom je trofejni stručnjak dodao i konkretno: "Što se tiče Đanija Infantina, sigurno da sljedeća osoba može da uradi bolji posao."

Naredni izbori za predsjednika FIFA održaće se 18. marta 2027. godine u Rabatu (Maroko), u okviru 77. FIFA Kongresa. Aktuelni predsjednik Đani Infantino je najavio da će se kandidovati za svoj četvrti uzastopni mandat, a rok za zvanično podnošenje kandidatura ističe 18. novembra. Pored Infantina, potencijalne kandidature su do sada najavili bivši švajcarski fudbaler Ramon Vega, kao i član Savjeta FIFA i počasni predsjednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima.

Ko je Sep Blater?

Jozef "Sep" Blater (90) je švajcarski sportski funkcioner koji je obavljao dužnost predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) od 1998. do 2015. godine. Iako je fudbal tokom njegove vladavine doživio ogromnu finansijsku i globalnu ekspanziju, taj period ostao je upamćen po nezapamćenom nizu afera zbog kojih je na kraju izbačen iz sporta.

Blaterova uprava se godinama suočavala sa brojnim optužbama za netransparentnost, kupovinu glasova i namještanje pri dodjeljivanju domaćinstava za Svjetska prvenstva, a posebno je to bio slučaj sa turnirima u Rusiji (2018) i Kataru (2022). Nakon višegodišnjih sumnji, američki i švajcarski istražni organi sproveli su akciju u kojoj su uhapšeni brojni visoki zvaničnici FIFA-e pod optužbama za višemilionsko pranje novca i reketiranje. Pod ogromnim međunarodnim pritiskom, Blater je u junu 2015. bio primoran da podnese ostavku na funkciju predsjednika.

Etički komitet FIFA-e ga je krajem 2015. godine suspendovao zbog sumnjive "nelojalne isplate" od dva miliona švajcarskih franaka tadašnjem predsjedniku UEFA-e Mišelu Platiniju. Iako ga je švajcarski sud kasnije oslobodio krivične optužbe za prevaru u ovom konkretnom slučaju, FIFA mu je zbog brojnih etičkih prekršaja znatno produžila zabranu učešća u svim fudbalskim aktivnostima sve do 2027. godine.