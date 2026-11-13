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"Zmajevi" otputovali u Stokholm: Protiv Šveđana za prvo mjesto i plasman u A diviziju Lige nacija

"Zmajevi" otputovali u Stokholm: Protiv Šveđana za prvo mjesto i plasman u A diviziju Lige nacija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali su u petak sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u Stokholm, gdje ih u subotu od 20.45 časova očekuje duel petog kola Lige nacija protiv selekcije Švedske.

Reprezentacija BiH otputovala u Švedsku na meč Lige nacija Izvor: nfsbih.ba

Pred ekspedicijom selektora Sergeja Barbareza je meč ogromnog uloga, s obzirom na to da bi eventualnim trijumfom u Solni reprezentacija BiH, koja u dosadašnjem dijelu takmičenja ne zna za poraz, preuzela lidersku poziciju u Grupi 4 Lige B pred posljednje kolo i došla nadomak plasmana u elitnu Ligu A. Švedska trenutno drži prvo mjesto sa 10 osvojenih bodova, dok je BiH druga sa dva boda manje.

Barbarez je na sjever Evrope poveo sve fudbalere koji su proteklih dana trenirali u Sarajevu, što znači da je na raspolaganju kompletan spisak, izuzev Denisa Hadžikadunića koji je otpao zbog povrede.

Atmosfera u taboru reprezentacije uoči polaska bila je izuzetno pozitivna. Grupa navijača okupila se na sarajevskom aerodromu kako bi ispratila ekipu, a Kerim Alajbegović i saigrači rado su izdvojili vrijeme za druženje i fotografisanje, naročito sa najmlađim fanovima.

Prema informacijama Švedskog radija (Sveriges Radio), za subotnji spektakl u Solni rasprodato je svih 52.000 ulaznica. Pravdu na ovom susretu dijeliće italijanski arbitar Simone Soca, a direktan prenos osiguran je na programu BHT-a.

Nakon gostovanja u Švedskoj, "zmajeve" u utorak, 17. novembra, u Zenici očekuje posljednji meč u grupi protiv selekcije Rumunije.

(MONDO)

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Tagovi

zmajevi Švedska Liga nacija

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