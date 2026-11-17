Ministarstvo obrazovanja ZDK predložilo je školama u Zenici skraćenje časova na 35 minuta zbog večerašnje utakmice BiH i Rumunije na Bilinom polju.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Osnovnim i srednjim školama u Zenici predloženo je da danas skrate časove u drugoj smjeni na 35 minuta zbog večerašnje utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije na stadionu Bilino polje.

Preporuku je uputilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, a obavještenje direktorima svih osnovnih i srednjih škola na području Zenice poslao je resorni ministar Mirza Mušija.

Kako je navedeno u obavještenju, skraćenje časova predloženo je iz bezbjednosnih razloga, kako bi se olakšala organizacija nastave i školske obaveze prilagodile dešavanjima u gradu na dan utakmice.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju dočekuje Rumuniju u okviru Lige nacija.

Početak utakmice zakazan je za 20.45 časova.