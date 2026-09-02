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Adriana Vilagoš, srpsko atletsko čudo: Osvojila zlato i oborila rekord star više od 20 godina

Adriana Vilagoš, srpsko atletsko čudo: Osvojila zlato i oborila rekord star više od 20 godina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Adriana Vilagoš osvojila je zlato u bacanju koplja na Mediteranskim igrama i oborila rekord star više od 20 godina.

Adriana Vilagoš osvojila zlato i postavila rekord Mediteranskih igara Izvor: Sergio Brunetti / imago sportfotodienst / Profimedia

Sjajna srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na Mediteranskim igrama u Tarantu. Posljednjim hicem od čak 65,93 metara potvrdila je fenomenalnu formu i osvojila prvo mjesto. I to nije sve, jer je tim hicem postavila rekord Mediteranskih igara! 

Do dana za pamćenje srpske atletičarke iz Malog Iđoša rekorderka Mediteranskih igara bila je Grkinja Ageliki Ciolakudi. Ona je taj uspjeh ostvarila prije više od 20 godina - tačnije, 1. jula 2005. godine u Almeriji, u Španiji, na Mediteranskim igrama 2005.

Adriana ponovo sa Hrvaticom na postolju

Ovo je najbolji rezultat ove sezone za Vilagoš, koji bi joj bio dovoljan i za zlato na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, kada je završila takmičenje kao bronzana. Na takmičenju u Engleskoj bacila je koplje 60,93 metara i završila treća u konkurenciji iza šampionke Sare Kolak, koja je i na Mediteranskim igrama u Tarantu u Italiji bila na pobjedničkom postolju.

Srebro na Mediteranskim igrama osvojila je Julenmi Agilar iz Španije, koja je do posljednje serije vodila sa 65,39, a bronzu Sara Kolak iz Hrvatske sa 62,64. I dalje je mnogima živa uspomena na dirljiv zagrljaj Sare Kolak i naše Adriane Vilagoš na Evropskom prvenstvu, dok su bile ogrnute srpskom i hrvatskom zastavom.

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Tagovi

Mediteranske igre Atletika Adriana Vilagoš

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