Ujutro trenirala za Olimpijske igre, a uveče bila prostitutka: "Tarifa je bila 600 evra"

Suzi Favor Hamilton - sportiskinja koju pamte pasionirani ljubitelji atletike. Tri puta je učestvovala na Olimpijskim igrama, a njena priča nakon završetka karijere šokirala je svijet.

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Amerikanka je danju bila sportiskinja, a noću - prostitutka.

U svojim memoarima otkrila je da je noću imala novi identitet i da se zvala Keli Lindi. Mjesto na kojem je radila kao prostitutka bio je Las Vegas.

U svojim memoarima "Brza djevojka" ona je otkrila šokantne detalje iz svog života. Sve je počelo kada su ona i suprug odlučili da proslave godišnjicu braka u Las Vegasu. Tada je Suzi svog supruga nagovorila da skaču iz padobrana i imaju seks utroje sa nepoznatom osobom.

Onda je uslijedila prava "drama". Ona nije mogla da prestane da razmišlja o nekom uzbudljivijem i rizičnijem životu - vratila se u Vegas, ovoga puta sama.

Prvo je odlučila da "iznajmi" muškog pratioca i sa njim provela nezaboravno veče... A, onda je uslijedila još luđa ideja - "želim time da se bavim".

"Prije toga sam imala odnose samo sa suprugom. Rekla sam mu da je on tek drugi muškarac sa kojim sam spavala, a on je rekao da je to šteta i da bi trebalo to da radim češće. Tada sam se navukla", napisala je Suzi.

Supruga je obavijestila šta želi da radi, a on je pokušao da utiče da se to promijeni. Bezuspješno.

"Pogrešno mi je dijagnostifikovan bipolarni poremećaj, liječena sam na pogrešan način, a lijekovi koje sam dobila samo su pogoršali moje mentalno stanje".

Suzi je svoje usluge naplaćivala oko 600 evra, a njen tajni život dospio je u javnost kada je otkrila svoj identitet nekim klijentima.

"Bilo je dana kada sam prije podne trčala maraton, otišla na avion, došla u Vegas i našla se sa pet muškaraca. Razotkrivanje je, na kraju, ispalo najbolja stvar koja mi se u životu desila. Tako sam počela liječenje i oslobodila se".

(MONDO, Kurir Sport)