Aleksandar Džikić i Ukrajina prave haos: Španija i Grčka bi mogle da ostanu bez Mundobasketa

Selekcija Ukrajine je nakon četiri uzastopne pobjede prva u Grupi I ispred velikana poput Španije i Grčke. Gruzija selektora Aleksandra Džikića je takođe u igri za prolaz na SP.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Ukrajina je savladala Crnu Goru 98:89 i sada je prva u grupi I kvalifikacija za Mundobasket. Poslije četiri uzastopne pobjede sada imaju šest pobjeda, jednu više od Španije i Gruzije, dvije više od Portugala, Grčke i Crne Gore.

Ukrajince je do pobjede vodio Mihalik sa 23 poena, 6 skokova i 4 asistencije, Kovilar je imao još jedan dobar meč sa 15 poena, 5 asistencija i 4 skoka, dok je Skapincev imao 15 poena i 7 skokova. Šulga je dao 14 poena. Kod Crne Gore Jogi Ferel je imao 22 poena.

U ovoj grupi smo imali i dramu gdje je Grčka nakon produžetaka savladala Španiju 108:106 i tako prekinula niz poraza. Imali su Mitoglu i Dorsi po 29 poena, dok je sa druge strane Para imao 18, Sent Superi 16, a Adaj Mara 15 uz 13 skokova.

U posljednjem meču ove grupe Gruzija selektora Aleksandra Džikića savladala je Portugal 98:90. Nije pomogao ni NBA centar Nimijas Kveta sa 20 poena i 11 skokova jer je Tornike Šengelija upisao 26 poena i 6 skokova, Sandro Mamukelašvili je imao 22 poena i 6 skokova, a Andronikašvili je dao 20 poena.

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