"Doveli ste ga za male pare, napravili odličan biznis": Englez pitao Piksija, ovaj odgovor nije očekivao

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi dio konferencije za medije posvetio je zamjeniku kapitena Nikoli Milenkoviću.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, a meč je na programu u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić". Najviše pažnje engleskih novinara očekivano je privukao zamjenik kapitena Nikola Milenković koji nosi dres Notingem Foresta. Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je bio odlučan u svojim izjavama i rekao kako srpski rival mora na terenu da potvrdi ulogu apsolutnog favorita.

Piksi je najavio ofanzivnu Srbiju i osvrnuo se na defanzivca Nikolu Milenkovića koji pravi razliku na terenu, bilo da nosi klupski ili nacionalni dres.

"Za tim je uvijek važno da se nikad ne predaje, da uvijek vjeruje u pobjedu, da ima taj mentalitet. Tim koji je sklon pesimizmu, koji nema pobjedničke ambicije - nikad neće pobijediti. Zovete se Engleska, sve to poštujete, ali Bože moj... Morate da pokažete na terenu da ste bolji. Razlika je između priče i onog što pokazujete. Utakmica će biti otvorena. Ne dolazi Engleska da se brani, neće se ni Srbija braniti", rekao je Piksi i dodao:

"Notingem forest je napravio odličan biznis. Doveli ste Milenkovića za male pare. Dobar izbor. Pokazuje svojim igrama liderstvo, požrtvovanje, posvećenost timu, profesionalni odnos. Vi volite da vidite borce, a on se nikad ne predaje. Velika je sreća za Forest što ga ima. Mislim da će bogatiji timovi da ga traže, biće im teško da ga zadrže. On ima svoje mjesto u timu već godinama, navijači i mediji u Srbiji ga cijene zbog igranja za reprezentaciju", rekao je Stojković.

Šta je rekao Milenković?

"Sutra igramo sa jednom od najboljih reprezentacija svijeta. Želim da pokažem zahvalnost svima koji dolaze da nam pruže podršku. Engleska je sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svijetu i odlične igrače. Mi treba da zadržimo ambiciju, da vjerujemo i da se nadmećemo. Treba da damo sve od sebe da obradujemo narod", rekao je Nikola Milenković na početku.

Stadion je rasprodat, što će biti veliki vjetar u leđa izabranicima Dragana Stojskovića Piksija.

"Ko god se nađe na terenu, biće opasnost. Mi ćemo se potruditi da neutrališemo njihove vrline. Idemo sutra da se nadmećemo sa Engleskom. Sigurno ćemo im odgovoriti motivacijom, zalaganjem. Ako uspijemo da budemo superiorniji, naše šanse rastu. Publika će nam biti dodatan motiv, hoćemo da obradujemo sve na stadionu", rekao je Milenković.

Srbija je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj odigrala preko krajnjih granica, ali na kraju je poražena minimalnim rezultatom 1:0. Da li je to recept za novi duel?

"Utakmica na Evropskom prvenstvu je pokazala da može, odigrali smo odlično. Nismo bili inferiorni, iako rezultat nije išao na našu vodu. Dva saigrača iz mog kluba igraju za Englesku. Srećan sam zbog njih, srećan sam što ću ih vidjeti sutra", zaključio je defanzivac.