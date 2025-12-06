Loša procjena Nikole Milenkovića: Srbin strijelac autogola već u 2. minutu

Reprezentativac Srbije Nikola Milenković postigao je autogol već u drugom minutu meča.

Everton je na domaćem terenu, u 15. kolu Premijer lige, uspio da dođe do vođstva protiv Notingem Foresta. Reprezentativac Srbije Nikola Milenković nažalost postigao je autogol već u drugom minutu, pa je njegova želja za odbranom donijela rivalu prednost.

Duzberi-Hol našao je na jednoj strani terena, uputio loptu ka golu rivala, a Nikola Milenković pokušao je da tu loptu glavom izbaci u aut. Međutim, umjesto van terena ili daleko od gola, nakon loše procjene reprezentativca Srbije lopta je završila u mreži.

Pogledajte kako je izgledao autogol Nikole Milenkovića:

Autogol Nikole Milenkovića Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Everton je već na startu imao centaršut u pravcu gola rivala. Nakon odbrane, Duzberi-Hol je stigao do lopte, poveo je ka strani gostiju i na opšte oduševljenje publike uspio da je plasira u gol, pa je na kraju pogodak proslavio kao samo svoje dostignuće.

Uspio je Everton i u nadoknadi prvog poluvremena da dođe do još jednog gola, pošto je Tiero Beri je uputio loptu ka golu, a pomogao mu je Iliman Endiaj .