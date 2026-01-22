Njemačka u sjajnom meču savladala Portugal!

Njemačka napravila korak ka polufinalu Evropskog prvenstva. A bili su blizu ispadanja.
Kada je Dejan Milosavljev rekao Vanji Iliću da prestane da viče "aufiderzen" Endiju Volfu, znao je šta priča. Od tada je iskusni golman nevjerovatno digao svoju formu i sada je sa 14 odbrana u meču sa Portugalom na startu druge faze Evropskog prvenstva doveo Nijemce na korak od plasmana u polufinale.
Nakon što je Njemačka pobijedila Austriju, a potom je poražena od Srbije djelovalo je da su na korak od ispadanja sa Eura. Ipak, pobijedili su Španiju rutinski, Austrija im je učinila uslugu pobjedom nad Srbijom, a sada je Veliki Zli Vuk kako Volfa svi znaju pokazao ko je gazda i Portugalu.
Na kraju je Njemačka pobijedila 32:30 (11:11) u meču u kome su igrala dva tima koja su sa prvog mjesta prenijela bodove i Nijemci su na korak od polufinala. Sada Nijemci imaju četiri boda, Francuzi i Portugalci po dva, a Španija, Danska i Norveška su bez učinka. Čekamo još mečeve Španija - Norveška i Francuska - Danska u prvom kolu.
Ko je donio pobjedu Nijemcima?
U meču punom preokreta opet je Kiko Košta dominirao sa 10 golova, dok je njegov brat Martim imao 6, a Luis Frade 5. Ipak, Nijemci su imali više raspoloženih pa je tako Miro Šlurof dao 7 golova, Renars Uščins 6, a pratili su ih Lukas Cerbe i Nils Lihtlajn sa po 4. Razlika je bila na golu jer su dva golmana Portugala upisala 7, a sam Volf 14 odbrana.