Njemačka u sjajnom meču savladala Portugal!

Njemačka napravila korak ka polufinalu Evropskog prvenstva. A bili su blizu ispadanja.

Izvor: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Kada je Dejan Milosavljev rekao Vanji Iliću da prestane da viče "aufiderzen" Endiju Volfu, znao je šta priča. Od tada je iskusni golman nevjerovatno digao svoju formu i sada je sa 14 odbrana u meču sa Portugalom na startu druge faze Evropskog prvenstva doveo Nijemce na korak od plasmana u polufinale.

Nakon što je Njemačka pobijedila Austriju, a potom je poražena od Srbije djelovalo je da su na korak od ispadanja sa Eura. Ipak, pobijedili su Španiju rutinski, Austrija im je učinila uslugu pobjedom nad Srbijom, a sada je Veliki Zli Vuk kako Volfa svi znaju pokazao ko je gazda i Portugalu.

Na kraju je Njemačka pobijedila 32:30 (11:11) u meču u kome su igrala dva tima koja su sa prvog mjesta prenijela bodove i Nijemci su na korak od polufinala. Sada Nijemci imaju četiri boda, Francuzi i Portugalci po dva, a Španija, Danska i Norveška su bez učinka. Čekamo još mečeve Španija - Norveška i Francuska - Danska u prvom kolu.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Ko je donio pobjedu Nijemcima?

U meču punom preokreta opet je Kiko Košta dominirao sa 10 golova, dok je njegov brat Martim imao 6, a Luis Frade 5. Ipak, Nijemci su imali više raspoloženih pa je tako Miro Šlurof dao 7 golova, Renars Uščins 6, a pratili su ih Lukas Cerbe i Nils Lihtlajn sa po 4. Razlika je bila na golu jer su dva golmana Portugala upisala 7, a sam Volf 14 odbrana.