"To što su nam uradili nije humano": Hrvati pobjesnili na Evropskom prvenstvu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Hrvatski rukometaš Mateo Maraš bijesan je zbog zgusnutog rasporeda koji ima njegova reprezentacija na Evropskom prvenstvu.

Mateo Maraš bijesan zbog rasporeda Hrvatske na EP Izvor: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska je prošla dalje na Evropskom prvenstvu u rukometu i ušla je u novoformiranu grupu sa Švedskom, Slovenijom, Islandom, Mađarskom i Švajcarskom. Ne prenose nijedan bod u narednu fazu, a postoji jedan detalj koji im je posebno zasmetao. U pitanju je zgusnut raspored.

Hrvatski reprezentativac Mateo Maraš nezadovoljan je zato što ekipa mora da igra utakmice dan za danom. Za razliku od nekih drugih ekipa, oni ne moraju da putuju u drugi grad, već ostaju u Malmeu (Švedska).

"EHF je stavio četiri utakmice u šest dana u drugom krugu. To nije humano", rekao je Maraš u razgovoru za "RTL".

Hrvatska će igrati protiv Islanda 23. januara, pa ima dan pauze prije meča sa Švajcarskom (25. januar), poslije čega slijede dvije utakmice u dva dana, protiv Slovenije 27. januara i Mađarske dan kasnije. Po dvije najbolje plasirane ekipe iz obje grupe idu u polufinale.

