logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Andrej i Zoran jure medalju na Evropskom prvenstvu: Mađari ih našli u Srbiji, u mjestu od 15.000 ljudi

Andrej i Zoran jure medalju na Evropskom prvenstvu: Mađari ih našli u Srbiji, u mjestu od 15.000 ljudi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zoran Ilić i Andrej Pergel igraju za Mađarsku na Evropskom prenstvu u rukometu. Obojica su rođena u Senti, mjestu od 15.000 ljudi koje je pravi rasadnik rukometnih bisera.

Zoran Ilić i Andrej Pergel igraju za Mađarsku Izvor: Luigi Canu / Zuma Press / Profimedia

Srbija se nije plasirala u drugu fazu Evropskog prvenstva u rukometu, ali to ne znači da nema Srba u ovoj fazi takmičenja. Nemanja Beloš sa Austrijom nije prošao grupu, ali jesu bekovi Mađarske Zoran Ilić i Andrej Pergel.

Zanimljivo je da obojica dolaze iz Sente, a dok je Zoran desni, Andrej je lijevi bek. Obojicu je Mađarska odvela kao mlade igrače i osvajali su medalje sa ovom selekcijom u juniorskim danima. Zapravo su 2023. na U21 šampionatu gdje je Srbija izgubila meč za treće mjesto od Islanda, Zoran Ilić i Andrej Pergel zajedno osvojili srebro sa Mađarskom.

Na tom šampionatu Zoran Ilić je bio najbolji desni, Miloš Kos najbolji lijevi bek, a velike karijere za sada su napravili golman David Špet, MVP Nils Lihtlajn, pivot Justus VFišer i Elijas Elefsen Skipagotu.

Ko je Zoran Ilić?

Prva opcija mađarskog selektora Ćeme Rodrigeza na desnom beku je Zoran Ilić, 24-godišni rukometaš koji je nakon igranja u Vespremu prešao u Hamburg, pa Vislu iz Plocka. Kao i Andrej Pergel i prije njih Uroš Borzaš, otišao je kao klinac u mađarsku rukometnu akademiju i tamo se formirao kao igrač. 

"Nikada nisam dobio poziv da igram za Srbiju, niko me nikada nije zvao iz RSS-a. U Mađarskoj sam prošao sve mlađe kategorije, ni tada nisam dobijao poziv iz Srbije. Zato sam odlučio da igram za Mađarsku i u 'A' selekciji. Neće mi biti lako, biće to veoma emotivno za mene. Rođen sam u Srbiji, živio sam tu, završio školu, ali to je sport, profesionalizam“, rekao je Ilić za "Mozzart sport".

Ko je Andrej Pergel?

Izvor: Luigi Canu/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 22-godišnji lijevi bek je zapravo na ovom Evropskom prvenstvu zaigrao prvi put za seniorsku selekciju. Kao dijete su ga Mađari odveli u svoju rukometnu akademiju odakle je Srbija uspjela da "izbavi" za sada samo Uroša Borzaša i da ga vrati pod zastavu Srbije. Igrao je za Vesprem i Tatabanju, a sada je član Logronja. Sudeći prema njegovom kvalitetu i razvojnom putu, ne djeluje da je bilo ikakve šanse da ga zadržimo.

Kako igraju na ovom EP?

Mađari od 18 časova igraju sa Švajcarskom i tu su favoriti da uzmu bodove i ostanu u trci za plasman u polufinale. U grupi sa Islandom, Hrvatskom, Slovenijom i Švedskom. Na prvom meču sa Poljacima Zoran Ilić je dao dva gola, Italijanima je dao tri, kao i Islandu. Pergela nije bilo u timu protiv Poljske, a sa Italijom i Islandom je bio u 16, mada bez golgeterskog učinka.

Nije ovo prvi put

Izvor: MN PRESS

Nisu ni Zoran Ilić ni Andrej Pergel prvi Srbi u dresu Mađarske. Već ranije su im uzimali redom Nenada Puljezevića, Nikolu Eklemovića, Milorada Krivokapića, pa i rođenog Somborca Stefana Sunajka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska Rukomet EHF EURO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC