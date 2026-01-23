Andrej i Zoran jure medalju na Evropskom prvenstvu: Mađari ih našli u Srbiji, u mjestu od 15.000 ljudi

Zoran Ilić i Andrej Pergel igraju za Mađarsku na Evropskom prenstvu u rukometu. Obojica su rođena u Senti, mjestu od 15.000 ljudi koje je pravi rasadnik rukometnih bisera.

Izvor: Luigi Canu / Zuma Press / Profimedia

Srbija se nije plasirala u drugu fazu Evropskog prvenstva u rukometu, ali to ne znači da nema Srba u ovoj fazi takmičenja. Nemanja Beloš sa Austrijom nije prošao grupu, ali jesu bekovi Mađarske Zoran Ilić i Andrej Pergel.

Zanimljivo je da obojica dolaze iz Sente, a dok je Zoran desni, Andrej je lijevi bek. Obojicu je Mađarska odvela kao mlade igrače i osvajali su medalje sa ovom selekcijom u juniorskim danima. Zapravo su 2023. na U21 šampionatu gdje je Srbija izgubila meč za treće mjesto od Islanda, Zoran Ilić i Andrej Pergel zajedno osvojili srebro sa Mađarskom.

Na tom šampionatu Zoran Ilić je bio najbolji desni, Miloš Kos najbolji lijevi bek, a velike karijere za sada su napravili golman David Špet, MVP Nils Lihtlajn, pivot Justus VFišer i Elijas Elefsen Skipagotu.

Ko je Zoran Ilić?

Prva opcija mađarskog selektora Ćeme Rodrigeza na desnom beku je Zoran Ilić, 24-godišni rukometaš koji je nakon igranja u Vespremu prešao u Hamburg, pa Vislu iz Plocka. Kao i Andrej Pergel i prije njih Uroš Borzaš, otišao je kao klinac u mađarsku rukometnu akademiju i tamo se formirao kao igrač.

"Nikada nisam dobio poziv da igram za Srbiju, niko me nikada nije zvao iz RSS-a. U Mađarskoj sam prošao sve mlađe kategorije, ni tada nisam dobijao poziv iz Srbije. Zato sam odlučio da igram za Mađarsku i u 'A' selekciji. Neće mi biti lako, biće to veoma emotivno za mene. Rođen sam u Srbiji, živio sam tu, završio školu, ali to je sport, profesionalizam“, rekao je Ilić za "Mozzart sport".

Ko je Andrej Pergel?

Izvor: Luigi Canu/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 22-godišnji lijevi bek je zapravo na ovom Evropskom prvenstvu zaigrao prvi put za seniorsku selekciju. Kao dijete su ga Mađari odveli u svoju rukometnu akademiju odakle je Srbija uspjela da "izbavi" za sada samo Uroša Borzaša i da ga vrati pod zastavu Srbije. Igrao je za Vesprem i Tatabanju, a sada je član Logronja. Sudeći prema njegovom kvalitetu i razvojnom putu, ne djeluje da je bilo ikakve šanse da ga zadržimo.

Kako igraju na ovom EP?

Mađari od 18 časova igraju sa Švajcarskom i tu su favoriti da uzmu bodove i ostanu u trci za plasman u polufinale. U grupi sa Islandom, Hrvatskom, Slovenijom i Švedskom. Na prvom meču sa Poljacima Zoran Ilić je dao dva gola, Italijanima je dao tri, kao i Islandu. Pergela nije bilo u timu protiv Poljske, a sa Italijom i Islandom je bio u 16, mada bez golgeterskog učinka.

Nije ovo prvi put

Izvor: MN PRESS

Nisu ni Zoran Ilić ni Andrej Pergel prvi Srbi u dresu Mađarske. Već ranije su im uzimali redom Nenada Puljezevića, Nikolu Eklemovića, Milorada Krivokapića, pa i rođenog Somborca Stefana Sunajka.