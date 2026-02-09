Sve više zaposlenih žena u Srpskoj, ali mladih radnika sve manje

U Republici Srpskoj za pet godina broj zaposlenih žena povećan je za 9,9 odsto ili u apsolutnom iznosu za 12.427, a najviše ih radi u trgovini, zdravstvu i obrazovanju, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Shutterstock

"Žene i dalje čine značajan dio zaposlenih u Republici Srpskoj, a primjetno je da se njihov broj povećava iz godine u godinu. U martu 2020. godine bile su zaposlene 125.463 žene, a u martu lani 137.890", navedeno je u zavodskom časopisu "Pokazatelj".

Muškarci su i dalje dominantniji u zaposlenosti i najčešće rade u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i saobraćaju.

U ukupnoj strukturi zaposlenih, zaključno sa 31. martom prošle godine, muškarci čine 52 odsto, a žene 48 odsto zaposlenih lica u Republici Srpskoj.

Primjetno je da je veći udio zaposlenih lica u Republici Srpskoj koja imaju više od 50 godina, a manji udio mlađih do 30, što, ukazuju u Zavodu, pokazuje starenje radne snage i nedovoljan ulazak mladih radnika na tržište.

"Iako je tržište radne snage stabilno, sama struktura ukazuje na ozbiljnije izazozove u budućnosti. Najveći broj zaposlenih ima srednju stručnu spremu, kojih je, sa stanjem 31. marta prošle godine, bilo gotovo 290.000", naveli su iz Zavoda.

(Srna)