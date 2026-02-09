logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve više zaposlenih žena u Srpskoj, ali mladih radnika sve manje

Sve više zaposlenih žena u Srpskoj, ali mladih radnika sve manje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj za pet godina broj zaposlenih žena povećan je za 9,9 odsto ili u apsolutnom iznosu za 12.427, a najviše ih radi u trgovini, zdravstvu i obrazovanju, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Sve više zaposlenih žena u Srpskoj Izvor: Shutterstock

"Žene i dalje čine značajan dio zaposlenih u Republici Srpskoj, a primjetno je da se njihov broj povećava iz godine u godinu. U martu 2020. godine bile su zaposlene 125.463 žene, a u martu lani 137.890", navedeno je u zavodskom časopisu "Pokazatelj".

Muškarci su i dalje dominantniji u zaposlenosti i najčešće rade u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i saobraćaju.

U ukupnoj strukturi zaposlenih, zaključno sa 31. martom prošle godine, muškarci čine 52 odsto, a žene 48 odsto zaposlenih lica u Republici Srpskoj.

Primjetno je da je veći udio zaposlenih lica u Republici Srpskoj koja imaju više od 50 godina, a manji udio mlađih do 30, što, ukazuju u Zavodu, pokazuje starenje radne snage i nedovoljan ulazak mladih radnika na tržište.

"Iako je tržište radne snage stabilno, sama struktura ukazuje na ozbiljnije izazozove u budućnosti. Najveći broj zaposlenih ima srednju stručnu spremu, kojih je, sa stanjem 31. marta prošle godine, bilo gotovo 290.000", naveli su iz Zavoda. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

žene zaposlenost Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ