Srpska bilježi blagi rast zaposlenosti: Najviše radnika u privatnom sektoru

Autor Dragana Božić
U Republici Srpskoj je zaključno sa septembrom bilo zaposleno 290.121 lice, među kojima 138.309 žena, što je u odnosu na mart više za 0,3 odsto ili za 793 zaposlenih, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

shutterstock_1277660593.jpg Izvor: Shutterstock

U odnosu na septembar prošle godine ukupan broj zaposlenih povećan je za 0,1 odsto ili za 432 lica.

Od ukupnog broja zaposlenih, 245.937 lica zaposleno je u poslovnim subjektima, a 44.184 zaposlenih se odnosi na preduzetnike i zaposlene kod preduzetnika.

Prema obliku svojine, 84.943 zaposlenih je u subjektima u državnoj svojini, 176.873 u privatnoj svojini, 286 u zadružnoj, te 28.019 u mješovitoj svojini.

Kada je riječ o stepenu obrazovanja zaposlenih u poslovnim subjektima, od ukupno 245.937 zaposlenih, između ostalih, 68.429 je sa visokom, 114.937 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovanih je 29.470, a nekvalifikovanih 13.937.

U septembru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, zabilježen je rast broja zaposlenih u 10 od 19 područja. 

(Srna)

