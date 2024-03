Rezidentna koordinatorka UN-a upozorila: BiH ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena

Ingrid Mekdonald rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini upozorila je da BiH ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena među radnom snagom, odnosno da samo 36 odsto žena učestvuje na tržištu rada.

Izvor: UN

Mekdonald je na proširenoj tematskoj sjednici Komisije za ravnopravnost polova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom “Društveno-ekonomska pitanja osnaživanja žena za učestvovanje u donošenju odluka u BiH“ istakla i da su u prosjeku žene plaćene 20 odsto manje u odnosu na muškarce što nije dobro za ekonomiju i budućnost zemlje.

Naglasila je da je to pitanje kojem se potrebno posvetiti jer ono ne samo da negativno utiče na žene nego na cijelo društvo i cjelokupni ekonomski razvoj.

“Što se tiče učešća žena u politici one imaju samo 20 odsto mandata u bh parlamentu i 30 odsto mandata u opštinskim skupštinama. Dolaze lokalni izbori ove godine, trenutno imamo samo pet načelnica od ukupno 144 načelničke pozicije u zemlji, tako da ima dosta prostora za poboljšanje kako bi se osnažilo i poboljšalo učešće žena na lokalnom nivou“, istakla je Mekdonald.

Dodala je da je potrebno iskoristiti 8. mart kako bi stavili naglasak na ovo pitanje da bi žene povećale svoje učešće u politici i kako bi im se pružilo što više prilika na ekonomskom polju i kako bi svi ostvarili benefite od toga i kako bi žene bile jednaki i produktivni članovi zajednice.

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekao je da je važno razgovarati o uticaju žena u ekonomiji, politici, kao i o femicidu.

“Mislim da i političke stranke moraju vršiti pritisak i na svoje glasače, a i prezentirati žene koje su kvalitetne da uđu u parlamente i donesu dobre i konstruktivne stvari za državu BiH“, kazao je Hurtić.

Podsjetio je na slučajeve femicida u prethodnom periodu naglašavajući da je potrebno da se razvije svijest društva o ovom problemu.

Izvor: Shutterstock

“Rodna ravnopravnost temeljna je vrijednost Evropske unije, to znači da će to biti veoma važan i neizostavan dio pristupanja BiH Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost nije fakultativna, to je imperativ za sve države koje žele postati članice EU, ali isto tako imperativ i za sve države koje već jesu članice“, rekla je švedska ambasadorka Johana Stromkvist.

Brajan Ageler, šef Misije OSCE-a u BiH, kazao je da će nastaviti pružati podršku institucijama BiH, u nastojanju da poboljšaju stanje u oblasti rodne ravnopravnosti u interesu stvaranja pravednijeg i prosperitetnijeg društva.

“U sferi rodne ravnopravnosti ostvaren je značajan napredak zahvaljujući organizacijama žena, aktivistkinjama, institucijama i organizacijama koje se neumorno zalažu za ostvarenje poboljšanja. No, ipak još postoji otpor njihovom radu i ostvarenim rezultatima“, rekao je Ageler i dodao da se napredak ne smije shvatiti olako i ne smije se odustati od nastojanja za stvaranje pravednijeg i ravnopravnijeg svijeta.

U ime domaćina, Komisije za ravnopravnost polova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Mia Karamehić – Abazović je izjavila:

“Ženama u BiH danas stvar života i smrti čine samo dvije komponente sustava. Jedna je sigurnost, ono što će ih zaštiti od nasilnika, od čije ruke stradaju svaki mjesec, pa skoro i svake sedmice. Druga je zdravstvena zaštita koja će im omogućiti da se na vrijeme liječe da na vrijeme uoče one bolesti koje ih pogađaju i koje prave ekonomski problem i njima i njihovim obiteljima i ovoj zemlji“.

Pojasnila je da govori o ekonomskom problemu jer svaka žena, nije samo majka, supruga, radnica, nego i bez ikakve naknade brine o drugima, djeci, suprugu, bolesnim članovima porodice prije svega starije dobi.

“To je rad koji nije plaćen niti prepoznat. To je rad koji naše žene doslovce pretvara u robove kuće, to je rad koji mi kao društvo moramo kvalifikovati i prepoznati. U momentu kada budemo imali institucije koje služe ženama, koje štite žene, podstiču žene i prepoznaju njihovu vrijednost štiteći ne samo njihov tjelesni integritet nego i njihovo zdravlje i mentalno zdravlje, moći ćemo reći da smo istinski na pravom putu“, naglasila je Karamehić – Abazović.

