Grupa građana „Za Plan“ traži konkretne mjere protiv zagađenja vazduha u Banjaluci, obnovu toplovodne mreže i odgovornije urbanističko planiranje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Grupa građana „Za Plan“, zajedno sa predstavnicima stanovnika Starčevice, Obilićeva, Borika, Centra, Rosulja i Kočićevog vijenca, uputila je zahtjeve gradskim i republičkim institucijama da konačno pristupe sistemskom rješavanju problema zagađenja vazduha u Banjaluci.

Od gradonačelnika i odbornika traže konkretne mjere, jasne rokove i obezbijeđen novac za njihovo sprovođenje, uz poruku da zagađenje ne smije biti tema samo tokom zimskih mjeseci.

„Banjalučani svake zime udišu otrovan vazduh. Čak i kada bi prekomjerno zagađenje trajalo samo 45 dana godišnje, to nikako ne bi bio razlog da se problem zanemaruje. Građani Banjaluke ne mogu zadržati dah na 45 dana“, poručili su iz ove grupe.

Naglašavaju da političke razmirice ne smiju biti prepreka rješavanju problema koji pogađa sve stanovnike, bez obzira na političku pripadnost.

Traže podatke o zagađenju i kontrolu kvaliteta uglja

Jedan od prvih zahtjeva odnosi se na pouzdano mjerenje kvaliteta vazduha i redovno objavljivanje podataka o prekoračenjima dozvoljenih vrijednosti, ispravnosti mjernih stanica i periodima kada mjerenja nisu bila dostupna.

Građani traže i popis ložišta, evidenciju korištenih energenata i analize koje bi pokazale koliko pojedini izvori doprinose zagađenju.

Posebno su otvorili pitanje kvaliteta uglja, drveta i peleta koji se prodaju za grijanje.

Podsjećaju da je Republika Srpska do 2015. godine imala ograničenje sadržaja ukupnog sumpora u uglju namijenjenom domaćinstvima i ustanovama na manje od 2,5 odsto po toni ekvivalentnog uglja, ali da je ta odredba prestala da važi.

Zbog toga zahtijevaju odgovor koja ograničenja danas postoje i ko kontroliše kvalitet energenata.

Istovremeno predlažu višegodišnji program subvencija za zamjenu starih ložišta, prelazak na čistije načine grijanja i energetsku obnovu objekata, uz posebnu podršku domaćinstvima koja takve troškove ne mogu sama finansirati.

U zahtjevima se značajan prostor posvećuje daljinskom grijanju, posebno čestim kvarovima i pucanju dotrajalih cijevi.

Od Grada i nadležnih preduzeća traži se da do proljeća objave pregled stanja toplovodne mreže i plan obnove za građevinsku sezonu 2027. godine.

Taj dokument trebalo bi da sadrži prioritetne dionice, rokove i izvore finansiranja.

Građani žele da znaju i koliko se korisnika odjavilo sa sistema daljinskog grijanja, koliko je bilo prekida u isporuci i kakvi su planovi za priključivanje novih objekata.

Traže i javno objavljivanje rezultata mjerenja emisija iz postrojenja Eko Toplane, podataka o prečišćavanju dimnih gasova, kvalitetu sječke i gubicima toplote u distributivnoj mreži.

Regulacioni planovi pred odbornicima 19. novembra

Grupa „Za Plan“ podsjetila je i na najavu gradonačelnika Draška Stanivukovića od 5. novembra, kada je na BN televiziji govorio o obustavljanju regulacionih planova do usvajanja novog Urbanističkog plana.

Međutim, kako upozoravaju, na dnevnom redu sjednice Skupštine grada zakazane za 19. novembar nalaze se izmjene nekoliko regulacionih planova, kao i izrada novih.

Zbog toga očekuju da gradonačelnik ispuni javno dato obećanje.

Insistiraju da se prije usvajanja Urbanističkog plana ažuriraju analize prirodnog provjetravanja grada, toplifikacije i saobraćaja.

Posebno naglašavaju potrebu očuvanja zelenih površina i koridora za provjetravanje, uz ocjenu da broj novoizgrađenih kvadrata ne može biti jedino mjerilo razvoja Banjaluke.

Više prostora za pješake, bicikliste i javni prevoz

Među zahtjevima je i unapređenje saobraćajne infrastrukture, za koju građani smatraju da je previše prilagođena automobilima.

Traže povezivanje postojećih biciklističkih staza, bezbjednije raskrsnice i bolje veze rubnih naselja sa ostatkom grada.

Podržavaju najavljenu reorganizaciju javnog prevoza, ali očekuju da ona donese pouzdanije polaske, vozne redove prilagođene putnicima i jedinstvenu vremensku kartu za sve prevoznike.

Mjere protiv zagađenja moraju biti vidljive u budžetu

Građani poručuju da kratkoročne intervencije tokom dana sa visokim zagađenjem nisu dovoljne bez dugoročnog smanjenja izvora štetnih emisija.

Od Gradske uprave traže da za svaku prioritetnu mjeru navede odgovornu instituciju, rok, potrebna sredstva i izvor finansiranja. Insistiraju da aktivnosti budu jasno predviđene budžetom za 2027. godinu, a da se rezultati redovno objavljuju.

Predlažu i organizovanje javnog sastanka predstavnika Grada, republičkih institucija, stručnjaka i građana.

„Znamo da se vazduh neće popraviti preko noći, niti u jednom mandatu gradonačelnika i odbornika u Skupštini. Ali očekujemo da rad na njegovom poboljšanju traje tokom cijele godine, pa i onda kada je vazduh 'u zelenom'“, zaključili su iz grupe „Za Plan“.