Indeks kvaliteta vazduha večeras u Banjaluci iznosi 263, te je ocijenjen kao vrlo nezdrav.

Izvor: Anadolija/Miloš Miškov

Zbog ovoga je kod osoba sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće znatno pojačanje simptoma i intenziteta bolesti, dok trudnice, djeca i stariji moraju da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti napolju.

Trenutni indeks kvaliteta vazduha prema podacima stanice "Zrak.ekoakcija" u Visokom iznosi 193, Prijedoru 188, Lukavcu 186, Tuzli 176, Kaknju 173, Zenici 172, Travniku 169, Maglaju 160 i Sarajevu 151 i ocijenjen je kao nezdrav.

Vazduh je u Doboju i Jajcu ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe, umjereno zagađen u Tešnju, Livnu, Mostaru i Trebinju, dok Ivan-sedlo i Bihać imaju dobar kvalitet vazduha.

(Mondo)