logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eksplozija u objektu u izgradnji u Banjaluci: Policija traga za počiniocima

Eksplozija u objektu u izgradnji u Banjaluci: Policija traga za počiniocima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijska uprava Banjaluka pokrenula je istragu nakon što je u jednom objektu u izgradnji u Banjaluci aktivirana eksplozivna naprava, usljed čega je pričinjena materijalna šteta.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz policije, slučaj je prijavljen juče ujutro, a prema dosadašnjim informacijama, nepoznata osoba ili više njih tokom noći postavili su i aktivirali eksplozivnu napravu za sada nepoznatih karakteristika.

„Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela ‘Izazivanje opšte opasnosti’ i identifikovanju izvršioca“, navedeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim aktivnostima u istrazi.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka eksplozija policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ