Eksplozija u objektu u izgradnji u Banjaluci: Policija traga za počiniocima

Policijska uprava Banjaluka pokrenula je istragu nakon što je u jednom objektu u izgradnji u Banjaluci aktivirana eksplozivna naprava, usljed čega je pričinjena materijalna šteta.

Kako je saopšteno iz policije, slučaj je prijavljen juče ujutro, a prema dosadašnjim informacijama, nepoznata osoba ili više njih tokom noći postavili su i aktivirali eksplozivnu napravu za sada nepoznatih karakteristika.

„Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela ‘Izazivanje opšte opasnosti’ i identifikovanju izvršioca“, navedeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim aktivnostima u istrazi.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

