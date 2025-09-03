Tramp pobjesnio i vikao na novinara zbog Putina: "Vidjećete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Donald Tramp je povisio ton na poljskog novinara zbog Vladimira Putina.

Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je danas u Bijeloj kući predsednika Poljske Karola Navrockog. Nakon sastanka u Ovalnoj kancelariji, obratili su se predstavnicima medija kada je izbio blaži verbalni sukob sa jednim novinarem iz Poljske.

Tramp je povisio ton na poljskog novinara zbog pitanja o ratu u Ukrajini. Poljski novinar ga je "isprovocirao" pitanjem o konkretnim akcijama Amerike s obzirom da i dalje nema dugo najavljivanog prekida vatre u Ukrajini.

"Kako vi ovo znate? Kako znate da nema konkretnih akcija?", započeo je Tramp i podsjetio poljskog novinara na sankcije Indiji, prenosi "Skaj Njuz".

Američki predsjednik objasnio je svoje dosadašnje poteze. Uzvratio je sarkazmom.

"Vi to zovete nedjelovanjem, a još nismo ušli u drugu i treću fazu. Kada kažete da nema poteza, vi ste kandidat da tražite sebi novi posao", dodao je Tramp.

Potom je spomenuo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Najavio je konkretnije akcije Amerike.

"Nemam poruku za predsjednika Putina, on zna moj stav. Donijeće odluku ovako ili onako, kakva god da mu bude odluka, mi ćemo biti zadovoljni ili nezadovoljni.

Ako budemo nezadovoljni, vidjećete šta ćemo uraditi. Razgovaraću narednih dana sa njim, videćemo.

Nisam srećan što veliki broj ljudi strada u Ukrajini svake nedjelje. Veliki uzrok rata je sedeo u ovoj stolici, jedan čovjek konkretno", objasnio je Tramp aludirajući na bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena.

Da podsetimo, Putin se nalazi u Kini na obilježavanju 80 godina od pobjede Kine nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. On se obratio novinarima povodom rata u Ukrajini danas kada je pozvao Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak, a otkriven je i tajni "rat" sa Si Đinpingom koji se vodi daleko iza očiju javnosti i za koji svijet još uvek ne zna.

