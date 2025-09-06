Tramp potpisao odluku o preimenovanju Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata

Američki predsjednik Donald Tramp doneo je odluku koja je izazvala šok u Vašingtonu i svijetu – Ministarstvo odbrane vraća staro ime "Ministarstvo rata", prvi put poslije 75 godina.

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je u petak izvršnu naredbu kojom se Ministarstvo odbrane preimjenuje u "Ministarstvo rata", vraćajući naziv koji je nosilo do perioda nakon Drugog svjetskog rata, kada su zvaničnici nastojali da naglase ulogu Pentagona u sprečavanju sukoba.

"Ovo šalje poruku pobede i poruku snage američkim saveznicima i neprijateljima", rekao je američki predsjednik, sugerišući da bi mogao da nastavi sa ovom promenom imena bez glasanja u Kongresu.

Tramp je potpisao izvršnu naredbu na ceremoniji u Ovalnom kabinetu. Prema uredbi, ministar odbrane Pit Hegset i podređeni zvaničnici moći će da koriste titule kao što su "ministar rata" i "zamjenik ministra rata" u službenoj korespondenciji i javnoj komunikaciji.

Hegset bi trebalo da preporuči zakonodavne i izvršne mjere neophodne da bi preimenovanje postalo trajno. Promjene imena resornih odjeljenja su rijetke i zahtijevaju odobrenje Kongresa, ali Trampovi republikanci imaju tesnu većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu, a kongresni lideri stranke pokazali su malo interesovanja da se suprotstave bilo kojoj Trampovoj inicijativi.

Dva republikanska senatora, Majk Li iz Jute i Rik Skot iz Floride, i jedan republikanski član Predstavničkog doma, Greg Stjub iz Floride, predstavili su u petak zakon kojim se sprovodi promjena.

Ministarstvo odbrane SAD zvalo se Ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidovao vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata. Istoričari kažu da je ime izabrano delimično da bi se signaliziralo da su Sjedinjene Države bile fokusirane na sprečavanje rata u nuklearnom dobu.

Ponovna promjena imena će biti skupa i zahtevaće ažuriranje znakova i zaglavlja koje koriste ne samo zvaničnici Pentagona u Vašingtonu, već i vojni objekti širom svijeta.