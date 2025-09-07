Trampova odluka zbunila Pentagon: Promjena imena koštaće milijarde dolara

Promjena naziva američkog Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata moglo bi da košta milijarde dolara, piše "Politiko".

Izvor: Shuterstock

U tekstu se navodi da su mnogi među zaposlenima u Pentagonu "izrazili frustraciju, bijes i potpunu zbunjenost" zbog izvršne naredbe predsjednika Donalda Trampa o rebrendiranju ovog departmana, koja bi "mogla da košta milijarde dolara zbog kozmetičke promjene koja bi malo doprinijela rješavanju najurgentnijih izazova u vojsci".

"Ovo je namijenjeno isključivo domaćoj političkoj publici", citirao je "Politiko" bivšeg zvaničnika Ministarstva odbrane.

Izvor je dodao da će američki neprijatelji "to iskoristiti da prikažu SAD kao ratnohuškače i kao prijetnju međunarodnoj stabilnosti".

Prema "Politiku", "zvaničnici će možda morati da promijene znamenja Ministarstva odbrane na više od 700.000 objekata u 40 zemalja i svih 50 država"

SRNA