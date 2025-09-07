logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trampova odluka zbunila Pentagon: Promjena imena koštaće milijarde dolara

Trampova odluka zbunila Pentagon: Promjena imena koštaće milijarde dolara

Autor Dušan Volaš
0

Promjena naziva američkog Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata moglo bi da košta milijarde dolara, piše "Politiko".

Trampova odluka zbunila Pentagon: Promjena imena koštaće milijarde dolara Izvor: Shuterstock

U tekstu se navodi da su mnogi među zaposlenima u Pentagonu "izrazili frustraciju, bijes i potpunu zbunjenost" zbog izvršne naredbe predsjednika Donalda Trampa o rebrendiranju ovog departmana, koja bi "mogla da košta milijarde dolara zbog kozmetičke promjene koja bi malo doprinijela rješavanju najurgentnijih izazova u vojsci".

"Ovo je namijenjeno isključivo domaćoj političkoj publici", citirao je "Politiko" bivšeg zvaničnika Ministarstva odbrane.

Izvor je dodao da će američki neprijatelji "to iskoristiti da prikažu SAD kao ratnohuškače i kao prijetnju međunarodnoj stabilnosti".

Prema "Politiku", "zvaničnici će možda morati da promijene znamenja Ministarstva odbrane na više od 700.000 objekata u 40 zemalja i svih 50 država"

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pentagon SAD Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ