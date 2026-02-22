Agenti ubili muškarca koji je pokušao da provali na Trampovo imanje

Tajna služba SAD-a objavila je u nedjelju da je naoružani muškarac upucan i ubijen nakon što je ušao u zaštićeni perimetar Mar-a-Laga, odmarališta američkog predsjednika Donald Trumpa u Palm Beachu na Floridi.

Izvor: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Iako Trump često provodi vikende u svom odmaralištu, u trenutku incidenta bio je u Bijeloj kući. Prva dama Melanija Tramp takođe je bila s predsjednikom u Bijeloj kući u subotu navečer.

Ime osobe koja je upucana nije objavljeno. Prema podacima Tajne službe, muškarac je “uočen kod sjevernih vrata posjeda Mar-a-Lago noseći ono što je izgledalo kao sačmarica i kanister s gorivom.”

Agencija je navela da su muškarca upucali agenti Tajne službe.

Osumnjičeni, dvadesetogodišnjak iz Sjeverne Karoline, prijavljen je nestalim prije nekoliko dana od strane svoje porodice. Istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, pritom nabavivši sačmaricu, rekao je portparol Tajne službe SAD Entoni Guglelmi. U njegovom vozilu pronađena je i kutija za pušku, dodao je Guglelmi.

Muškarac je prošao kroz sjeverna vrata posjeda Mar-a-Lago dok je drugo vozilo izlazilo, a zatim su ga zatekli agenti Tajne službe, naveo je Guglelmi. Agenti su se presreli naoružanog muškarca, koji je potom upucan i smrtno stradao.