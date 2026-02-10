7 grešaka zbog kojih i velika kuhinja može postati tijesna: Ovo su pravila koja dizajneri koriste u organizaciji

Otkrivamo 7 najčešćih grešaka u planiranju kuhinje koje čine prostor tjesnim i neudobnim, i kako ih izbjeći za funkcionalnu i vizuelno veću kuhinju.

Izvor: Shutterstock

Loše planiranje kuhinje može učiniti i veliki prostor nepraktičnim i tijesnim.

Pravilni razmaci, radne površine i ergonomija ključni su za funkcionalnu kuhinju.

Detalji poput položaja otvora vrata, otoka i sudopere utiču na komfor i vizuelni prostor.

Kuhinja može imati veliku površinu, dizajnerske fasade i skupu tehniku, ali i dalje ostati nezgrapna i neudobna.

Ako ispred otvorene pećnice nema mjesta za stajanje, a barska stolica zapinje o kuhinjsko ostrvo, problem nije u kvadraturi. Problem je u planiranju, kažu stručnjaci iz izdanja Martha Stewart. Male greške u ergonomiji često "kradu" prostor i čine kuhinju vizuelno i fizički manjom nego što jeste.

Savremena kuhinja nije samo lijep izgled, već i logika pokreta, ritam svakodnevnih radnji i komfor u detaljima. Treba da funkcioniše i kada na njoj rade dvije osobe, otvaraju više ormara i kada je sudomašina upravo završila ciklus.

Najčešće greške u planiranju kuhinje

1. Nedovoljno prostora za otvaranje vrata

Na planu sve može izgledati savršeno, ali u stvarnom životu vrata tehnike i ormara imaju svoje zahtjeve. Sudomašina u uglu, pećnica pored ostrva, ugaoni ormarići koji udaraju jedan u drugi — sve to stvara osjećaj tijesnog prostora.

Rješenje: ostavite dovoljno prostora da se vrata u potpunosti otvore i da ispred njih možete stati bez problema.

2. Preveliko kuhinjsko ostrvo

Kuhinjsko ostrvo je omiljeno na društvenim mrežama, ali može postati glavni neprijatelj prostora. Ako oko njega nema dovoljno prostora za kretanje, kuhinja odmah postaje tijesna.

Rješenje: ostavite najmanje 105–120 cm oko ostrva za udobno kretanje.

Pogledajte šta je danas zamenilo kuhinjsko ostrvo, i daje dodatni prostor bez gužve:

3. Nedostatak "vazduha" između zona

Kuhinja je poput slagalice od tehnike, ormara i radnih površina. Ako sve složite preblizu, prostor prestaje da "diše".

Rješenje:

90–120 cm za glavne prolaze

30–38 cm "sedeće" zone pored tehnike

45 cm između radne ploče i gornjih ormara

Kuhinja sa bež radnom pločom

Izvor: Procreators/Shutterstock

4. Pogrešna mjerenja tehnike

"Standardni frižider" je relativan pojam. Često se desi da tehnika vire napred, vrata izgledaju masivno i kuhinja gubi cjelovitost.

Rešenje:merite konkretnu jedinicu prije naručivanja namještaja i uzmite u obzir vrata i petlje.

5. Nedostatak radne površine

Paradoksalno, kuhinja može biti velika, ali neudobna zbog nedostatka radne površine, posebno pored ploče i šporeta, gdje treba bezbjedno postaviti vrući posuđ.

Rješenje: ostavite najmanje 20–23 cm slobodne površine, a još bolje više.

Kuhinja sa velikom radnom površinom

Izvor: Shutterstock

6. Simetrično postavljanje sudopere

Simetrija izgleda lijepo, ali nije uvijek funkcionalna. Ako sudopera deli otok na dve jednake, ali neupotrebljive površine, prostor se ne koristi optimalno.

Rješenje: pomerite sudoperu, ostavljajući veću radnu površinu s jedne strane.

7. Postavljanje ploče "na kraju"

Ploča je srce kuhinje. Ako se postavlja kao posljednja, često završi u uglu ili bez logične pozicije.

Rješenje: planirajte ploču kao jednu od prvih stvari - na akcentnom zidu ili u centralnom dijelu kuhinje.

Velika kuhinja nije pitanje kvadrature, već promišljenih razmaka, ritma pokreta i osjećaja slobode. Pravilnim planiranjem kuhinja djeluje veće i funkcioniše u tempu vašeg života, bez tjeskobe, frustracije i kompromisa.