logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

7 grešaka zbog kojih i velika kuhinja može postati tijesna: Ovo su pravila koja dizajneri koriste u organizaciji

7 grešaka zbog kojih i velika kuhinja može postati tijesna: Ovo su pravila koja dizajneri koriste u organizaciji

Izvor Lepa i srećna
0

Otkrivamo 7 najčešćih grešaka u planiranju kuhinje koje čine prostor tjesnim i neudobnim, i kako ih izbjeći za funkcionalnu i vizuelno veću kuhinju.

Greške u opremanju kuhinje Izvor: Shutterstock

  • Loše planiranje kuhinje može učiniti i veliki prostor nepraktičnim i tijesnim.
  • Pravilni razmaci, radne površine i ergonomija ključni su za funkcionalnu kuhinju.
  • Detalji poput položaja otvora vrata, otoka i sudopere utiču na komfor i vizuelni prostor.

Kuhinja može imati veliku površinu, dizajnerske fasade i skupu tehniku, ali i dalje ostati nezgrapna i neudobna.

Ako ispred otvorene pećnice nema mjesta za stajanje, a barska stolica zapinje o kuhinjsko ostrvo, problem nije u kvadraturi. Problem je u planiranju, kažu stručnjaci iz izdanja Martha Stewart. Male greške u ergonomiji često "kradu" prostor i čine kuhinju vizuelno i fizički manjom nego što jeste.

Savremena kuhinja nije samo lijep izgled, već i logika pokreta, ritam svakodnevnih radnji i komfor u detaljima. Treba da funkcioniše i kada na njoj rade dvije osobe, otvaraju više ormara i kada je sudomašina upravo završila ciklus.

Najčešće greške u planiranju kuhinje

1. Nedovoljno prostora za otvaranje vrata

Na planu sve može izgledati savršeno, ali u stvarnom životu vrata tehnike i ormara imaju svoje zahtjeve. Sudomašina u uglu, pećnica pored ostrva, ugaoni ormarići koji udaraju jedan u drugi — sve to stvara osjećaj tijesnog prostora.

Rješenje: ostavite dovoljno prostora da se vrata u potpunosti otvore i da ispred njih možete stati bez problema.

2. Preveliko kuhinjsko ostrvo 

Kuhinjsko ostrvo je omiljeno na društvenim mrežama, ali može postati glavni neprijatelj prostora. Ako oko njega nema dovoljno prostora za kretanje, kuhinja odmah postaje tijesna.

Rješenje: ostavite najmanje 105–120 cm oko ostrva za udobno kretanje.

Pogledajte šta je danas zamenilo kuhinjsko ostrvo, i daje dodatni prostor bez gužve:

3. Nedostatak "vazduha" između zona

Kuhinja je poput slagalice od tehnike, ormara i radnih površina. Ako sve složite preblizu, prostor prestaje da "diše".

Rješenje:

  • 90–120 cm za glavne prolaze

  • 30–38 cm "sedeće" zone pored tehnike

  • 45 cm između radne ploče i gornjih ormara

Kuhinja sa bež radnom pločom
Izvor: Procreators/Shutterstock

4. Pogrešna mjerenja tehnike

"Standardni frižider" je relativan pojam. Često se desi da tehnika vire napred, vrata izgledaju masivno i kuhinja gubi cjelovitost.

Rešenje:merite konkretnu jedinicu prije naručivanja namještaja i uzmite u obzir vrata i petlje.

5. Nedostatak radne površine

Paradoksalno, kuhinja može biti velika, ali neudobna zbog nedostatka radne površine, posebno pored ploče i šporeta, gdje treba bezbjedno postaviti vrući posuđ.

Rješenje: ostavite najmanje 20–23 cm slobodne površine, a još bolje više.

Kuhinja sa velikom radnom površinom
Izvor: Shutterstock

6. Simetrično postavljanje sudopere

Simetrija izgleda lijepo, ali nije uvijek funkcionalna. Ako sudopera deli otok na dve jednake, ali neupotrebljive površine, prostor se ne koristi optimalno.

Rješenje: pomerite sudoperu, ostavljajući veću radnu površinu s jedne strane.

7. Postavljanje ploče "na kraju"

Ploča je srce kuhinje. Ako se postavlja kao posljednja, često završi u uglu ili bez logične pozicije.

Rješenje: planirajte ploču kao jednu od prvih stvari - na akcentnom zidu ili u centralnom dijelu kuhinje.

Velika kuhinja nije pitanje kvadrature, već promišljenih razmaka, ritma pokreta i osjećaja slobode. Pravilnim planiranjem kuhinja djeluje veće i funkcioniše u tempu vašeg života, bez tjeskobe, frustracije i kompromisa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuhinja greške

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA