Da li su naše bake imale pametnije kuhinje nego mi danas? Video iz 1949. pokrenuo je lavinu komentara

Kuhinja osmišljena još 1949. godine ponovo je postala viralna jer pokazuje nivo funkcionalnosti koji mnogima danas nedostaje.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Nineteenth century videos. Back to life.

Na prvi pogled djeluje kao savremena, gotovo futuristička kuhinja iz luksuznog doma, ali ovaj dizajn zapravo potiče iz 1949. godine. Video koji kruži internetom prikazuje rješenje staro više od sedam decenija, a reakcije su mješavina oduševljenja i čuđenja. Mnogi se pitaju kako je moguće da je funkcionalnost tada bila promišljenija nego u brojnim modernim kuhinjama.

Ovaj koncept je još sredinom prošlog vijeka zamišljen kao model doma budućnosti. Umjesto da akcenat bude na izgledu i trendovima, prioritet su bili praktičnost i efikasnost. Prostor je organizovan tako da je sve na dohvat ruke, a nepotrebno kretanje svedeno na minimum.

Posebno interesovanje izazvali su detalji poput fioka namijenjenih tačno određenim namirnicama – krompiru, kafi ili začinima – kao i sistem koji omogućava stalno dostupnu toplu vodu. Noževi su integrisani u zid, u radnoj zoni, dok su ostaci hrane rješeni kroz ugrađene sisteme za odlaganje otpada, bez gomilanja smeća na površinama.

Za razliku od današnjih kuhinja koje često stavljaju estetiku ispred upotrebljivosti, ovaj prostor je osmišljen kao prava radna zona, nalik profesionalnim kuhinjama. Sve je bilo objedinjeno u samom dizajnu, bez potrebe za dodatnim spravama i pomagalima.

Snimak je pokrenuo širu raspravu i otvorio jednostavno, ali važno pitanje – da li smo u trci za modernim izgledom zaboravili da kuhinja prije svega treba da olakša svakodnevni život, a ne samo da lijepo izgleda na fotografijama?