Kako da očistite rernu pomoću sirćeta? Nikad lakše! Nema ribanja, samo prebrišete krpom

Praktičan vodič za uklanjanje masnoće i prljavštine iz rerne uz pomoć sirćeta, sode bikarbone i malo veštine.

Izvor: Shutterstock

Sirće i soda bikarbona uklanjaju masnoću iz rerne bez agresivnih hemikalija.

i soda bikarbona uklanjaju masnoću iz rerne bez agresivnih hemikalija. Naučite kako para omekšava prljavštinu i olakšava čišćenje rerne .

omekšava prljavštinu i olakšava čišćenje . Rešetke se najlakše čiste uz kombinaciju sirćeta, sode bikarbone i tople vode.

Sirće je je omiljeni kuhinjski sastojak za čišćenje svih domaćica koje se trude da izbegnu "tešku" hemiju.

Ovaj kuhinjski sastojak čini čuda kada je u pitanju uklanjanje masnoće i prljavštine sa različitih površina u domu, uključujući i rernu — i to bez agresivnih hemikalija.

U kombinaciji sa sodom bikarbonom, sirće postaje moćan saveznik u čišćenju.

Čišćenje rerne sirćetom

Omekšajte prljavštinu parom. U posudu otpornu na visoku temperaturu sipajte 2 litra vode i dodajte jednu šolju alkoholnog bijelog sirćeta. Stavite posudu na rešetku u rerni i uključite na 230°C. Ostavite da „peče“ 30 minuta, a ako je rerna posebno masna i zaprljana, produžite na 60 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite vrata zatvorena dok se potpuno ne ohladi.

Izvor: Shutterstock

Očistite rešetke. Izvadite rešetke i stavite ih u veliku crnu plastičnu kesu. Prelijte ih nerazblaženim sirćetom, pospite sodom bikarbonom i sačekajte da prestane da pjeni. Dodajte dovoljno tople vode da prekrije rešetke, zatvorite kesu i ostavite da odstoji najmanje sat vremena, a najbolje preko noći. Ako nemate kesu, možete koristiti kadu ili veliku plastičnu posudu.

Obrišite unutrašnjost rerne. Napravite rastvor od pola sirćeta i pola tople vode. Sunđerom ili mikrofiber krpom prebrišite sve unutrašnje površine rerne. Često ispirajte sunđer i po potrebi zamenite rastvor.

Vratite rešetke. Izvadite rešetke iz rastvora, obrišite ostatke prljavštine, isperite toplom vodom i osušite mekom krpom. Vratite ih u rernu.

Kako ukloniti tvrdokornu masnoću

Ako rernu niste čistili redovno i imate naslage zagorele hrane i masnoće, vreme je da uključite sodu bikarbonu.

Ponovite parno čišćenje. Koristite metodu sa sirćetom i vodom da omekšate masnoću.

Izvor: Shutterstock

Napravite pastu od sode bikarbone. Pomješajte jednu šolju sode bikarbone sa dvije kašike vode. Pasta treba da bude glatka i maziva.

Namažite pastu. Premažite unutrašnjost rerne, izbjegavajući grijače. Pasta je bezbjedna za metalne površine i staklo na vratima. Zatvorite rernu i ostavite da deluje najmanje sat vremena, a najbolje preko noći.

Isperite. Sunđerom ili krpom natopljenom toplom vodom uklonite pastu i prljavštinu. Često ispirajte. Za završno brisanje koristite rastvor od pola vode i pola belog sirćeta.

Očistite spoljašnjost. Ne zaboravite da prebrišete i spoljašnja vrata rerne.

Četiri kuhinjska saveznika protiv masnoće

Deterdžent za sudove. Pojačajte pastu od sode bikarbone tako što ćete jednu kašiku vode zamijeniti deterdžentom sa odmašćivačem.

Limun i so. Limunska kiselina razbija masnoću, a so dodaje abrazivni efekat. Presjecite limun, umočite ga u so ili sodu bikarbonu i trljajte masne površine. Obrišite vlažnom krpom.

Tableta za sudove. Navlažena tableta (ne kapsula) može da ukloni masnoću sa stakla na vratima rerne bez grebanja. Nosite rukavice i brišite kružnim pokretima, zatim obrišite vlažnom krpom i osušite.

Limunska kiselina u prahu. Ako nemate limun, pomješajte kašiku limunske kiseline sa šoljom tople vode u bočici sa raspršivačem. Poprskajte masne površine, ostavite da deluje 30 minuta, pa obrišite krpom.