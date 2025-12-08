Da li ostaviti lampice na jelci upaljene cijelu noć? Stručnjaci objasnili koliki je rizik I kako da uštedite struju

Da li ostaviti lampice na jelci upaljene cijelu noć? Stručnjaci objašnjavaju rizike, uštedu energije i kako produžiti vek trajanja lampica.

Ostavljanje lampica na jelci uključeno cijelu noć može rizikovati požar i oštetiti lampice, čak i ako su LED.

Isključivanje lampica štedi energiju, smanjuje račun i produžava vijek trajanja lampica.

Najveći rizik je kod starih lampica, suve jelke i preopterećenih utičnica, a svaka noć uključene lampice povećava šanse za probleme.

Da li treba ostaviti lampice na jelci upaljene cijelu noć ili ih isključivati svake večeri? Ovo je pitanje koje mnogi vlasnici kuća postavljaju tokom praznika, jer nije lako odrediti šta je najbolje.

Bilo da želite da jelka svetli cijelu noć kako biste maksimizovali prazničnu atmosferu u domu ili razmišljate koliko novca možete uštedeti isključivanjem lampica, objasnili smo šta je praktičnije i sigurnije.

Konsultovali smo i stručnjake za energiju, koji objašnjavaju koliko novca možete uštedeti isključivanjem lampica i zašto je bolje zameniti stare lampice modernim LED varijantama, piše TheSpruce.

Mogu li lampice na jelci ostati upaljene cijelu noć?

Iako možete ostaviti lampice upaljene celu noć, to nije najsigurnija opcija. Isključivanje lampica štedi energiju i smanjuje račun za struju.

Dr Naim Tarner-Bandele, inženjer energetskih sistema, upozorava:

Ostavljanje lampica uključeno duže vreme može izazvati električne probleme i rizik od požara .

LED lampice su sigurnije od klasičnih, ali i dalje mogu da se pregreju ili oštete zbog lošeg kabliranja ili spoljnog oštećenja .

U najgorem slučaju, stare ili oštećene lampice mogu postati opasnost po vašu kuću.

Novogodišnja dekoracija

Moguća ušteda energije

Ušteda nije ogromna, ali može biti značajna kod klasičnih sijalica.

Primjer: jelka visine 2,1 m sa 700 lampica, uključeno od 17h do 8h: Mini klasične sijalice: oko 3.200 RSD za dva mjeseca T5 LED lampice: oko 380 RSD za dva mjeseca M5 LED lampice: oko 540 RSD za dva mjeseca



Isključivanje lampica svake noći produžava njihov vijek trajanja i smanjuje potrebu za čestim zamjenama, što može donijeti veće uštede nego sama potrošnja struje.

Rizik od ostavljanja lampica uključeno