Obdukcija pokazala: Obe žrtve udesa kod Bileće preminule od povreda glave

B.Ć. i J.R. tragično su stradale u nesreći kod Bileće. Obdukcija je otkrila tačan uzrok smrti.

Izvor: Društvene mreže/ATVBL.RS

Dvije djevojke iz Lazarevca - B.Ć. i J.R. stradale su u subotu 26. jula u saobraćajnoj nesreći kod Bileće u Bosni i Hercegovini kada su se direktno sudarile sa kamionom. Završena je obdukcija koja je pokazala tačan uzrok smrti djevojaka poreklom iz Lazarevca, piše "ATV".

Obdukciju je radio doktor Dražen Damajanjuk, specijalista sudske medicine. Otkrio je da su teške povrede glave uzrok smrti djevojaka iz Lazarevca.

"Vozač je bila djevojka koja se preziva Ć. Teške povrede glave imaju obe djevojke, djevojka koja je bila suvozač još je imala i prelom nadlaktice i povrede jetre.

Najvjerovatnije, to je bila trenutna smrt iako je ukazivana prva pomoć. To su baš teške povrede glave kod obe i to je uzrok smrti", objasnio je doktor Damajanjuk.

Tijela djevojaka biće danas transportovana u Srbiju, porodice su stigle u Trebinje. Tužilaštvo u Trebinju se oglasilo i saopštilo da su djevojke izgubile kontrolu nad svojim automobilom marke "pežo" nakon čega su se sudarile sa kamionom marke "mercedes".

(MONDO)