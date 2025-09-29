logo
Zvanično otvoren najviši most na svijetu: Čudesna građevina skraćuje put sa dva sata na dva minuta (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Most preko kanjona Huajiang u Kini je sada postavio rekord kao najviši most na svijetu.

U Kini zvanično otvoren najviši most na svijetu Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Kina je zvanično otvorila najviši most na svijetu za javnost. Most preko kanjona Huajiang uzdiže se 625 metara iznad klisure. To je 289 metara više od prethodnog rekordera, vijadukta Milo u Francuskoj.

Prema zvaničnicima, most smanjuje vrijeme putovanja između dvije strane kanjona sa dva sata na samo dva minuta.

To je viseći čelični most sa rešetkastim sklopom, ukupne dužine 2.890 metara. Čelične rešetke mosta ukupno teže oko 22.000 tona, što odgovara težini tri Ajfelova tornja.

Izgradnja je zvanično počela 18. januara 2022. godine. Most u Kini je sada postavio rekord kao najviši most na svijetu.

(Index/MONDO)

