Poslije 100 godina, voz Zagreb-Beograd ponovo za četiri sata

Autor Dragana Božić Izvor n1
0

Od Beograda do Zagreba za četiri sata nije samo vizija budućnosti, već i zaboravljena prošlost.

Ponovo uspostavljanje željezničke linije Zagreb Beograd Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Vozovi su 1938. godine prelazili 412 kilometara za četiri sata, sedamdeset godina kasnije putovanje je trajalo dvostruko duže, a danas direktna veza uopšte ne postoji.

Plan do 2040.

Evropski plan razvoja brzih željeznica najavljuje da će se do 2040. godine „istorija ponoviti“, a Srbija bi trebalo da bude dio mreže koja povezuje region od Budimpešte do Atine, piše N1.

Neposredni povod za prekid saobraćaja između Beograda i Zagreba bio je virus, korona a iako je pandemija prošla, putnički vozovi se nisu vratili.

Prema najnovijim planovima Evropske unije (EU), glavni gradovi dviju susjednih zemalja trebalo bi ponovo da budu željeznički povezani 2035. godine, gotovo 100 godina nakon što je to bilo moguće u Kraljevini Jugoslaviji.

Ova veza mali je dio plana „Povezivanje Evrope brzim željezničkim prugama“ (Connecting Europe through High-Speed Rail), koji se bavi sadašnjim stanjem i planiranim razvojem mreže brzih željeznica EU duž evropskih saobraćajnih koridora do 2040. godine.

Osim članica EU, u dokumentu se nalazi Srbija, kao i druge zemlje iz regiona koje nisu članice Evropske unije. Predviđene su dvije vrste pruga: one na kojima će se voziti oko 160 km/h i one predviđene za brzine od 200 i više kilometara na sat. Rokovi su 2030., 2035. i 2040. godina.

Zagreb – Ljubljana

Godinama nepostojeći pravac prema Zagrebu i Ljubljani ponovo je ucrtan na mapu, a rokovi su 2035. godina za Zagreb i 2040. godina za Ljubljanu, brzinom od 160 km/h. Ovu trasu će karakterisati česte promjene maksimalnih brzina. Na njoj već postoje mali „džepovi“ – segmenti na kojima se već sada može postići brzina od 200 kilometara na sat.

Hoće li čekati 2035?

Hoće li se čekati 2035. godina ili će se dvije zemlje organizovati i bez Evropske unije, ostaje da se vidi. Trenutno se između dva grada odvija samo teretni željeznički saobraćaj.

Na karti je navedeno da će 2040. biti povezani Beograd i Priština, a tada se očekuje i da će saobraćati vozovi prema Sarajevu, preko Slavonskog Broda.

(Mondo)

Zagreb Beograd voz

