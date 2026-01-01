logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Intervju sa banjalučkim Djedom Mrazom: Od saobraćajnog kolapsa do novogodišnjih paketića (VIDEO)

Intervju sa banjalučkim Djedom Mrazom: Od saobraćajnog kolapsa do novogodišnjih paketića (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Iako ga najčešće viđamo samo krajem decembra, Djeda Mraz iz Banjaluke ovih dana imao je pune ruke posla. Našoj ekipi dao je kratak, ali zanimljiv intervju u kojem je, uz dozu humora, odgovorio na pitanja koja muče obične građane.

Deda Mraz Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćajni kolaps u gradu, zagađen vazduh, ali i pitanje koje najviše zanima "najmlađe" - da li je inflacija uticala na novogodišnje paketiće, bile su samo neke od tema o kojima smo razgovarali.

Djeda Mraz nije izbjegao ni "teška" pitanja, pa smo pokušali da razbijemo i nekoliko mitova gdje zapravo živi, da li radi samo jedan dan u godini i da li mu se ishrana zaista svodi na kolačiće i čašu mlijeka.

Šta nam je sve otkrio banjalučki Djeda Mraz i kakve poruke ima za građane, pogledajte u kompletnom video-intervjuu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Deda Mraz Banjaluka mondo intervju

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ