Intervju sa banjalučkim Djedom Mrazom: Od saobraćajnog kolapsa do novogodišnjih paketića (VIDEO)

Iako ga najčešće viđamo samo krajem decembra, Djeda Mraz iz Banjaluke ovih dana imao je pune ruke posla. Našoj ekipi dao je kratak, ali zanimljiv intervju u kojem je, uz dozu humora, odgovorio na pitanja koja muče obične građane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćajni kolaps u gradu, zagađen vazduh, ali i pitanje koje najviše zanima "najmlađe" - da li je inflacija uticala na novogodišnje paketiće, bile su samo neke od tema o kojima smo razgovarali.

Djeda Mraz nije izbjegao ni "teška" pitanja, pa smo pokušali da razbijemo i nekoliko mitova gdje zapravo živi, da li radi samo jedan dan u godini i da li mu se ishrana zaista svodi na kolačiće i čašu mlijeka.

Šta nam je sve otkrio banjalučki Djeda Mraz i kakve poruke ima za građane, pogledajte u kompletnom video-intervjuu.