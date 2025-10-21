logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kuraproks" hitno sa tržišta povlači cucle: Utvrđeno prisustvo opasne hemikalije

"Kuraproks" hitno sa tržišta povlači cucle: Utvrđeno prisustvo opasne hemikalije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Cucle kompanije "Kuraproks" povlače se sa tržišta zbog hemijskog rizika nakon šo je otkriveno prisustvo bisfenola A /BPA/, objavila je Nacionalna organizacija za potrošače (NEPRO).

"Kuraproks" povlači cucle sa tržišta Izvor: Shutterstock

Iako su sve cucle označene da su "bez BPA", testovi su pokazali prisustvo hemikalije u četiri proizvoda, pri čemu je najviša koncentracija zabilježena u "Kuraproks" cucli "Grow with love", što prema EU standardima premašuje dozvoljenu granicu.

"Kuraproks" je povukao pogođene serije sa tržišta i ponudio povrat novca.

Riječ je o serijama 006, 007, 008, 009, 010 i 011, a proizvod je upakovan u kartonsku kesu/kutiju.

Laboratorijska ispitivanja češke potrošačke organizacije "dTest" otkrila su prisustvo hemikalije bisfenol A (BPA) u cuclama koje proizvodi "Kuraproks", kao i brendovi "Filips", "Sofi al Žiraf" i "Fošan Siti Saidah", objavio je Gardijan.

Isti izvor navodi da se hemikalije BPA povezuju sa poremećenim seksualnim razvojem, gojaznošću i povećanim rizikom od raka.

Regulativa EU zabranjuje BPA u flašicama za bebe, ali ograničenja za cucle ostaju manje stroga, što izaziva zabrinutost kod stručnjaka za bezbjednost. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tržište proizvod cucle

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ