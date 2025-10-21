"Kuraproks" hitno sa tržišta povlači cucle: Utvrđeno prisustvo opasne hemikalije

Cucle kompanije "Kuraproks" povlače se sa tržišta zbog hemijskog rizika nakon šo je otkriveno prisustvo bisfenola A /BPA/, objavila je Nacionalna organizacija za potrošače (NEPRO).

Izvor: Shutterstock

Iako su sve cucle označene da su "bez BPA", testovi su pokazali prisustvo hemikalije u četiri proizvoda, pri čemu je najviša koncentracija zabilježena u "Kuraproks" cucli "Grow with love", što prema EU standardima premašuje dozvoljenu granicu.

"Kuraproks" je povukao pogođene serije sa tržišta i ponudio povrat novca.

Riječ je o serijama 006, 007, 008, 009, 010 i 011, a proizvod je upakovan u kartonsku kesu/kutiju.

Laboratorijska ispitivanja češke potrošačke organizacije "dTest" otkrila su prisustvo hemikalije bisfenol A (BPA) u cuclama koje proizvodi "Kuraproks", kao i brendovi "Filips", "Sofi al Žiraf" i "Fošan Siti Saidah", objavio je Gardijan.

Isti izvor navodi da se hemikalije BPA povezuju sa poremećenim seksualnim razvojem, gojaznošću i povećanim rizikom od raka.

Regulativa EU zabranjuje BPA u flašicama za bebe, ali ograničenja za cucle ostaju manje stroga, što izaziva zabrinutost kod stručnjaka za bezbjednost.

(Srna)