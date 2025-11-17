Ljubičasti baloni za male divove: Obilježen Međunarodni dan prijevremeno rođene djece (FOTO)

Članovi Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj "Mrvice", Podružnica u Istočnom Sarajevu i njihova prijevremeno rođena djeca pustili su ka nebu ljubičaste balone, za sve koji nisu izborili ovu bitku.

Izvor: Srna/Aleksandra Grujić

Predsjednik Udruženja Mileva Mirović Tanić rekla je da je u proteklih godinu dana u Bolnici "Srbija" prijevremeno rođeno 15 beba, što čini oko 10 odsto ukupnih poroda, ističući da je to veliki broj.

Tanićeva je navela da je cilj ovog udruženja koje je formirano prije devet godina i koje broji 28 članova, da se podigne svijest građana o ovom problemu, odnosno kakve posljedice nosi prijevremeni porod.

"Hvala Bogu, mnogo je djece koja nakon određenih terapija budu zdrava i aktivna, a nerijetko se susreću i sa hidroacefalusom, te cerebralnom paralizom, dok su manji problemi vezani za govor, sluh i vid, što se reguliše naočarima i slušnim aparatom", rekla je Tanićeva novinarima.

Ona je istakla da je problem što na području Istočnog Sarajeva nema fizijatra koji radi fizikalne terapije sa malom djecom, te pozvala nadležne da se uključe u njegovo rješavanje, jer su roditelji primorani da putuju u druge gradove, a da im se ne refundiraju troškovi.

Tanićeva je navela da Udruženje ima podršku kako kabineta predsjednika Republike Srpske, tako i predsjednika Vlade Srpske, koji su im izlazili u susret i pomagali kada je riječ o velikim akcijama i obilježavanju "Ljubičastog novembra".

"Sve su nam akcije bile uspješno realizovane, uključujući onu najveću, od prije tri godine – `Banka humanog mlijeka` koja aktivno radi na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom tadašnjeg predsjednika Srpske Željke Cvijanović, kada se skupilo više od milion KM", navela je Tanićeva.

Jelana Krstić, majka sedmogodišnjeg dječaka Jovana koji je prijevremeno rođen, rekla je da je veoma značajno da se obilježava 17. novembar – Međunarodni dan prijevremeno rođene djece, kako bi se podigla svijest da se to dešava i iz jedne zdrave trudnoće.

Prisjećajući se Jovanovog rođenja, Krstićeva je rekla da joj je bilo veoma teško kada je vidjela ljubičastu svjetlost, sina u inkubatoru, prekrivenih očiju, dodajući da je Jovan bio 64 dana u bolnicu, kao i da se rodio u 28 sedmici, te da je bio težak 1.240 grama, a da je sada zdrav dječak.

"Svijest o prijevremeno rođenoj djeci je bitna, ali i o roditeljima koji prolaze kroz sve to", rekla je Krstićeva.

Bijeljina u ljubičastom

Međunarodni dan prijevremeno rođene djece obilježen je večeras i u Bijeljini porukama podrške i razgovorom stručnjaka i roditelja u cilju podizanja svijesti o ovim malim divovima i izazovima sa kojima se susreću roditelji prijevremeno rođene djece.

Zgrade Bolnice "Sveti Vračevi" i Gradske uprave u ovoj noći svijetle ljubičastom bojom koja je zaštitni znak prijevremeno rođene djece.

Saradnik Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj "Mrvice" Dragan Vulin rekao je novinarima da ova djeca zaslužuju posebnu njegu i posvećenost, o čemu su večeras govorili neonatolozi, roditelji i članovi udruženja za podršku djeci i roditeljstvu.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj je godišnje devet odsto prijevremeno rođene djece među novorođenima.

Direktor bijeljinske bolnice Mikajlo Lazić kaže da su prijevremeno rođena djeca populacija pacijenata kojima je neophodna intenzivna i dobra potpora, a ova zdravstvena ustanova je pruža zahvaljujući neonatologiji i većina te djece budu zdrava.

"To su mali divovi koji mnogo toga prođu da bi odrasli i dostigli težinu i stepen razvoja terminski rođene djece", dodao je on.

Lazić kaže da bolnica ima dovoljno inkubatora, a u njoj se zadržavaju djeca koja nisu ekstremno predterminski rođena, koja se šalju u tercijarne zdravstvene ustanove.

Neonatolog bijeljinske bolnice Živka Kajmaković istakla je da su prijevremeno rođene bebe najveći heroji koji vode teške bitke, kao i roditelji s njima, te da su im stručnjaci stalna podrška u tim borbama.

Ona je dodala da su porodilišta u Republici Srpskoj dobro opremljena inkubatorima zahvaljujući velikoj humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima" prije nekoliko godina.

Iskustvo roditelja prijevremeno rođene djece sa novinarima je podijelila Dijana Đurić, majka dva dječaka koji su ekstremno prijevremeno rođeni u 25-toj nedjelji i imali su manje od kilograma, a danas su Dušan i Viktor dobri trogodišnjaci.

Đurićeva kaže da su majke prijevremeno djece jedna drugoj najveća i najbolja podrška, jer dijele dragocjena lična iskustva.

Centralno obilježavanje organizovalo je Udruženje "Mrvice" u Galeriji Centra za kulturu, u saradnji sa gradom Bijeljina, Bolnicom "Sveti vračevi", udruženjima i uz podršku 52 društveno odgovorne kompanije koje posluju u Republici Srpskoj.

Snaga je u zajedništvu

U Prijedoru i Kozarskoj Dubici večeras su povodom obilježavanja 17. novembra - Svjetskog dana prijevremeno rođene djece zgrade lokalne samouprave osvijetljene ljubičastom bojom, koja je zaštitni znak malih heroja.

Tim povodom u organizaciji Udruženja "Mrvice u jednoj prijedorskoj igraonici večeras se okupilo dvadesetak prijevremeno rođenih mališana i njihovih roditelja koji su se družili, razmjenjivali iskustva, a potom i puštali ljubičaste balone.

I u Kozarskoj Dubici ovim povodom u vazduh su pušteni ljubičasti baloni.

Zahvaljujući opštini Kozarska Dubica i načelniku Igoru Savkoviću, brojni roditelji i njihovi mališani okupili su se večeras na gradskom trgu na ovom događaju organizovanom u znak solidarnosti i podrške mališanima, čija je borba za život i dah počela puno prije njjihovog termina za rođenje.

Za sve majke koje su bebe na svijet donijele prije vremena, 17. novembar je poseban dan koji budi uspomene, koje se nikad ne zaboravljaju.

Dubičanka Korana Vujičić drugo dijete rodila je u 26. nedjelji, a beba je bila teška 900 grama. Proveli su 72 dana u bolnici.

"Strah i brigu još nisam prevazišla, problema imamo i danas kada moja kćerka ima 12 godina. Najbitnije je da hoda i priča", rekla je Vujičićeva novinarima i dodala da joj podrška jako bitna, te da joj je drago što se ovaj dan po prvi put, na ovaj način, obilježava u Kozarskoj Dubici.

Organizator obilježavanja 17. novembra, Dana prijevremeno rođene djece je Javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica, pod pokroviteljstvom načelnika opštine.

Direktor tog preduzeća Dijana Kondić podsjetila je da je načelnik opštine Igor Savković u znak podrške porodilištima, protekle sedmice bolnici u Gradišci, u kojoj se porađaju brojne Dubičanke, uručio donaciju u vidu posteljina za majke i bebe.

"Ovdje smo večeras da pošaljemo poruku da je snaga u zajedništvu. Razvijanje empatije svakako doprinosi stvaranju kvalitetnije i bolje društvene zajednice, tu smo kao tim da ukažemo podršku ovim hrabrim roditeljima i mališanima", izjavila je Kondićeva.

Ona je naglasila da je važno biti podrška i Udruženju roditelja prijevremeno rođenih beba "Mrvice" koji daju nemjerljiv doprinos kroz podršku i edukaciju svojih članova.

Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj "Mrvice" pokrenulo je novu humanitarnu akciju pod nazivom "Mrvice ponovo u akciji za porodilišta širom Srpske".

Svi humani ljudi mogu da pomognu tako što će pozivom na broj 1413 donirati jednu konvertibilnu marku za podršku porodilištima Republike Srpske.Akcija traje do 30. novembra.

Večerašnjem obilježavanju pored brojnih roditelja, prisustvovao je i predsjednik Skupštine opštine Miloš Banjac, a Kozarska Dubica poslala je poruku da zajednica stoji uz svoje najmlađe borce i njihove roditelje. /kraj/st/td/foto

(Srna/Mondo)