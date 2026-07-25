Čega se krtica najviše plaši? Ove sastojke imate u kući, a spriječiće je da vam raskopa cijelo dvorište

Kako da se riješite krtica bez hemikalija? Evo prirodnih načina od sastojaka koje imate kod kuće...

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Krtice mogu da naprave pravi haos u dvorištu za veoma kratko vrijeme. Iako nisu opasne za biljke jer se uglavnom hrane insektima i larvama, njihovo kopanje može da ošteti korenje, podigne travnjak, uništi leje i ostavi brojne gomile zemlje po bašti.

Mnogi baštovani odmah posežu za hemijskim preparatima, ali postoje i jednostavni prirodni trikovi koji mogu pomoći da se krtice udalje. Njihova tajna je u jakim mirisima koje ove životinje ne podnose.

Bijeli luk – miris koji tjera krtice

Krtice imaju veoma razvijeno čulo mirisa i upravo zbog toga izbjegavaju određene mirise. Jedan od najčešće korišćenih prirodnih načina jeste bijeli luk.

Nekoliko čenova bijelog luka možete zgnječiti i staviti direktno u rupe i tunele koje su krtice napravile. Jak miris može ih naterati da promijene pravac kretanja i napuste određeni dio dvorišta.

Ostaci hrane sa jakim mirisom

Pojedini baštovani koriste i namirnice koje imaju intenzivan miris, poput taloga od kafe, kore od limuna ili crnog luka. Ove materije mogu se rasporediti oko biljaka ili staviti blizu ulaza u tunele.

Osim što mogu odbijati krtice, talog od kafe može obogatiti zemljište organskim materijama.

Sirće – stari trik iz bašti

Miris sirćeta mnogim životinjama smeta, pa ga neki koriste kao prirodno sredstvo za odvraćanje krtica.

Komadić krpe natopljen sirćetom može se staviti u blizinu otvora koje je napravila krtica. Važno je ne sipati velike količine direktno u zemlju, jer sirće može oštetiti biljke i promeniti sastav zemljišta.

Biljke koje krtice izbjegavaju

Ako želite dugoročnije rješenje, možete zasaditi biljke čiji mirisi krticama ne prijaju. Među njima se često navode:

bijeli luk

neven

kadifica

narcisi

ukrasni luk

Njihov miris može pomoći da se krtice manje zadržavaju u određenim dijelovima bašte.

Najjednostavniji trik – kombinujte više metoda

Krtice su uporne životinje i jedan trik često nije dovoljan. Najbolje rezultate mnogi baštovani postižu kombinovanjem više prirodnih metoda, sadnjom biljaka koje im smetaju, postavljanjem mirisnih materijala u tunele i održavanjem dvorišta bez previše insekata kojima se hrane.

Važno je znati da krtice nisu neprijatelji bašte u potpunosti – one jedu mnoge štetne insekte i mogu pomoći u prozračivanju zemljišta. Cilj nije nužno njihovo uništavanje, već pronalaženje načina da ih držite podalje od delova dvorišta koje želite da zaštitite.